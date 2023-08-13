نائب محافظ الجيزة يتفقد مجمع خدمات المواطنين بالعياط

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن تشغيل مجمع خدمات المواطنين بمركز العياط حيث يضم مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين ووحدة محلية ومكاتب بريد وتموين وسجل مدني وشهر عقاري ووحدة تضامن اجتماعي ومجلسا محليا، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدات المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرا للوقت والجهد

وقام نائب المحافظة بمتابعة سير وانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية والمكاتب داخل المجمعات الخدمية.

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واطمئن نائب المحافظ على تشغيل العمل بمكاتب الوحدات المحلية والتموين والبريد والتضامن الاجتماعي وأنه جاري تشغيل مكاتب الشهر العقاري والسجل المدني بداخل المجمعات.



وأكد نائب المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئ والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

محافظ الجيزة يؤكد على تخفيض الإنارة وترشيد الاستهلاك







ووجه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تخفيض الإنارة ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية مشددًا على متابعه المحلات والمطاعم والكافيهات، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح وغيرها، وتخفيض الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الاستهلاك.



محافظ الجيزة يؤكد على تخفيض الإنارة وترشيد الاستهلاك



كما وجه محافظ الجيزة، مسئولي مختلف الجهات المعنية، بتكثيف الجولات المرورية، لمتابعة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية والمنشآت العامة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.





ورافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء الأحياء المعنية.

