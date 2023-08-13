الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 314 قضية مخدرات و155 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

مداهمة البؤر الاجرامية،فيتو
مداهمة البؤر الاجرامية،فيتو

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية  بمختلف المحافظات.

 خلال 24 ساعة  الأمن العام  يضبط 314 قضية مخدرات و155 قطعة سلاح نارى

واسفرت جهود  أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية  خلال24 ساعة باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن  ضبط (314) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (338) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (125,855 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (33,350 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,699 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيدرو وزنت (20,135 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (3,110 كيلو جرام)،  كمية من مخدرالإستروكس وزنت (2,410 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (1,598 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الآيس وزنت (1,185 كيلو جرام)،  (1288) قرصا مخدرا.
 

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قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (155 قطعة سلاح نارى بحوزة 132 متهما)،  (265) قطعة سلاح أبيض، وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83815) حكما قضائيا متنوعا شملت (340) حكم جناية - (27338) حكم حبس جزئى - (4400) حكم حبس مستأنف - (40878) حكم غرامة - (10859) مخالفة.
 

ضبط التشكيلات العصابية

 ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (11) متهما، ارتكبوا (4) حوادث متنوعة، و28 متهما  فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، و16 متهما فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، (236) دراجة نارية مخالفة، (20846) مخالفة مرورية متنوعة، وفحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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