الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

بيطري بنها: إنقاذ قطة شارع كفيفة وأخرى مصابة في حادث

إنقاذ قطة بالقليوبية،
إنقاذ قطة بالقليوبية، فيتو

تمكن فريق طبي بيطري برئاسة الدكتور عبد الحليم القصبي استاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها والمستشار العلمي للمستشفى البيطري العسكري من إنقاذ قطة كفيفة من الموت عقب تعرضها للإجهاض بعد تعرضها لعسر في الولادة ووفاة ٤ قطط رضيعة لها نتيجة وجود فتاق بالبطن.

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وقال الدكتور عبد الحليم القصبي إنه تم إجراء الجراحة وتركيب شبكة تعويضية لجدار البطن.
مضيفا أن العملية استغرقت ٧٠ دقيقة وتم إدخالها الرعاية المركزة لمدة أسبوع وتم إطلاق اسم بسبوسة عليها.

المدربة التي أنقذت القطة، فيتو

كما نجح الفريق الطبي البيطري في إنقاذ قط شوارع قط شوارع بعد إحضاره من قبل فتاة تدعى آية طارق قررت البحث عن وسيلة لإنقاذه وتخفيف الألم عنه حيث أن حالته كانت كسر في عظمة الفخذ منذ ٢١ يوما وعمره صغير شهرين ونصف تقريبا حيث تم فحصه فحصا شاملا وعمل أشعة سينية وتم تخديره وإجراء عملية جراحية وتركيب محاليل جلوكوز ومحلول ملح و رينجر وتم إجراء الجراحة وتثبيت العظمة المكسورة والعملية استغرقت ٤٠ دقيقة وتم تسليمه للمنقذة تحت العلاج ١٠ أيام. 
وقالت أية طارق إنها تعمل مدربة تنمية مهارات ذاتية وعثرت علي القط بعد اختفاءة لمدة 20 يوم والذى حضر إليها ليستغيث بها وهو يسير بشكل غير طبيعي بعد تعرضه لإصابة في الشارع تعرض على اثرها للكسر وقمت بنقله لأكثر من طبيب بيطرى وكانت تكلفة العلاج كبيرة حتى تم إرشادي للدكتورعبد الحليم القصبي الذي قام بفحصه فحص شامل وعمل أشعة سينيه وتم تخديره وإجراء عملية جراحية استغرقت ٤٠ دقيقة وتم تسليمه لى. 

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مضيفة انها تعلقت بالقط الذي يبلغ من العمر شهرين وأطلقت عليه اسم سفروت والذي كان يحضر في مواعيد ثابتة لتناول الطعام وغاب سفروت قرابة العشرين يوما وظللت ابحث عنه في محيط المنزل وعلى سلالمة وفوق سطح المنزل وفجأة عاد إلي وكأنه يستغيث من الألم ويطلب منها المساعدة.
معقبة أنها خريجة سياحة وفنادق جامعة حلوان واختارت العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعمل مدربة تنمية مهارات ذاتية وكول سنتر وأن الظروف لم تساعدها لتربية القطط حتى عثرت على سفروت.

إنقاذ قطة بالقليوبية، فيتو

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