الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

قمة مصرية فلسطينية أردنية غدا

قادة مصر والأردن
قادة مصر والأردن وفلسطين،فيتو

يصل محمود عباس رئيس فلسطين اليوم الأحد إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية غدا الإثنين بمدينة العلمين الجديدة.

وتأتي القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العلمين الجديدة تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.

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ومن المقرر أن يبحث القادة الثلاثة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أعرب سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح عن شكره لجهود الشقيقة الكبرى مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة هذه القمة، ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال.

كما أعرب اللوح عن تقدير فلسطين قيادة وشعبا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني دفاعا عن القدس ومقدساتها. 

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رئيس فلسطين محمود عباس رئيس فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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