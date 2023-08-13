هل يتحرك ريال مدريد للتعاقد مع مدافع جديد بعد إصابة ميليتاو

ريال مدريد، كشفت إدارة نادي ريال مدريد عن قرارا حاسما بشأن التحرك في آخر أيام الميركاتو الصيفي للتعاقد مع مدافع جديد.

وتعرض إيدير ميليتاو مدافع الريال لإصابة قوية خلال الفوز على أتلتيك بيلباو 2-0، مساء السبت، في الجولة الأولى من الليجا.

ووفقا لشبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، قررت إدارة ريال مدريد عدم التعاقد مع مدافع جديد في الميركاتو الصيفي، حتى لو أثبتت الفحوصات الطبية معاناة ميليتاو من قطع في الرباط الصليبي.

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وكان ريال مدريد تحرك مؤخرا في الميركاتو للتعاقد مع حارس جديد، عقب إصابة تيبو كورتوا في الرباط الصليبي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد ترى أن الوضع يختلف في خط الدفاع مقارنة بحراسة المرمى، حيث ترى أن هذا الخط لديه بدائل جاهزة مثل ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر وناتشو فيرنانديز.

ومن المقرر أن يعلن الميرنجي اليوم الأحد عن التشخيص النهائي لإصابة ميليتاو.

وتلقى الجهاز الفني لريال مدريد، ضربة موجعة بإصابة المدافع البرازيلي إيدير ميلتاو، خلال مواجهة أتلتيك بلباو، بمستهل مشوار الميرنجي في الليجا.

إصابة ميليتاو

وسقط ميليتاو على أرض الملعب، حيث اشتكى من ألم في ركبته، ولم يستطع استكمال اللعب.

وعلى الفور، قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سحبه والدفع بالألماني أنطونيو روديجر بدلا منه في الدقيقة 50.

وحسم ريال مدريد اللقاء بهدفين دون رد سجلهما رودريجو جويس وجود بيلينجهام في الدقيقتين (28 و36).

وتخشى جماهير الملكي أن تكون إصابة ميليتاو بالغة، خصوصا أن الفريق لم يتجاوز بعد صدمة إصابة حارسه الأساسي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وفاز ريال مدريد على فريق أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني "الليجا".

أحرز هدف ريال مدريد الأول رودريجو سيلفا قبل أن يسجل الوافد الجديد وجو بيلينجهام الهدف الثاني خلال الشوط الأول.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل مواجهة مضيفه فريق أتلتيك بيلباو.

وخاض ريال مدريد اللقاء، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: لونين.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا وفران جارسيا.

الوسط: كامافينجا، تشواميني وفالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو وبيلينجهام.

وشارط الأوكراني لونين حراسة مرمى ريال مدريد فى المباراة فى ظل غياب البلجيكي تيبو كورتوا بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبي.

ودخل الريال اللقاء بدون حارسه الأساسي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة وسوف يغيب عن عدد كبير من مباريات الموسم للنادي الملكي.

إصابة تيبو كورتوا

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال تدريبات الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

وقال بيان ريال مدريد عبر الموقع الرسمي: ‏بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.