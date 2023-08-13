الإحصاء: 12.4% ارتفاعًا بقيمة الصادرات المصرية لفلسطين خلال أول 5 أشهر من 2023

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين مسجلة 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 177.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين 22 ألف دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 323 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 93.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين لتصل إلى 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 178.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.

Advertisements

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من عام 2023

1. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 23.6 مليون دولار.

2. محضرات خضر بقيمة 15.8 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 15.6 مليون دولار.

4. حيوانات حية بقيمة 15.2 مليون دولار.

5. ملح وكبريت بقيمة 14.4 مليون دولار.

6. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 13 مليون دولار.

7. منتجات مطاحن بقيمة 12.2 مليون دولار.

8. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 9.8 مليون دولار.

9. خضر ونباتات بقيمة 9.6 مليون دولار.

10. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 6.9 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 133.4%.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بفسطين

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفسطين 53.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 40.5%

قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر

وبلغت قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية