بعد ضم يان سومر، إنتر ميلان يتعاقد مع حارس مرمى جديد

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع حارس مرمى جديد، ليكون بديلا للسويسري للكاميروني أونانا في الموسم الجديد.

إنتر يضم حارس سامبدوريا

وكان قد أعلن إنتر ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم :عن انضمام الحارس إميل أوديرو (26 عاما) إلى النيراتزوري قادما من سامبدوريا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء".

ورصد النيراتزوري الخصائص التي يتمتع بها أوديرو، قائلا: "يتمتع إميل بالهدوء والقوة الذهبية والوعي بقدراته، إنها صفات تمثل أسلوبه في اللعب، وهو مستعد لمواجهة هذه المغامرة الجديدة بارتداء قميص إنتر".

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يذكر أن الإنتر أعلن رحيل حارسه الأساسي أندريه أونانا هذا الصيف إلى مانشستر يونايتد، وكذلك حارسه الاحتياطي سمير هاندانوفيتش عقب نهاية عقده، ليضم حارسين جديدين قبل انطلاق الموسم.

وكان إنتر ميلان قد تعاقد الأسبوع الماضي مع سومر، قادما من بايرن ميونخ، ليكون الحارس الأساسي للفريق في الموسم المقبل، وتواجد الإنتر وصيفا لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

إنتر ميلان يصف لوكاكو بالخائن

وصف الأرجنتيني خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب النيراتزوري السابق ب"الخائن".

وانتهت إعارة لوكاكو لصفوف إنتر ميلان، هذا الصيف، وعاد لناديه الأصلي تشيلسي، وحاول النيراتزوري شراء عقد اللاعب نهائيا بعد الحصول على موافقته، لكنه دخل في مفاوضات قوية مع يوفنتوس غريم إنتر.

وقال زانيتي، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لقد خاننا لوكاكو.. نشعر بخيبة أمل كبيرة تجاهه".

وأضاف: "لقد توقعنا سلوكا مختلفا تماما من قبل روميلو، سواء كمحترف وأيضا كرجل".

جدير بالذكر، أن يوفنتوس يستهدف ضم لوكاكو، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم البيانكونيري، بالانتقال لصفوف البلوز.