مدرب أتلتيك بيلباو: ريال مدريد استحق الفوز ولم نتمكن من الهجوم

ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، أكد إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بيلباو، إن ريال مدريد استحق الفوز لأن لاعبيه كانوا "الأفضل".

وحقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة 2-0 خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء أمس السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني "الليجا"، على ملعب الأخير "سان ماميس".

وسجل ثنائية فريق ريال مدريد، كل من رودريجو جويس وجود بيلينجهام في الدقيقتين 28 و36.

وقال فالفيردي عقب الخسارة أمام ريال مدريد، " كان ملحوظا أن ريال مدريد يشكلون خطرا أكثر منا.. لم نتمكن من الهجوم وهذا منعنا من الرد".

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وأشار فالفيردي إلى أن أتلتيك كان "أفضل" في الشوط الثاني، إلا أنه "لم يكن قويا بالقدر الكافي"، لتقليص الفارق والعودة في المباراة.

وأضاف "علينا أن نثق في أنفسنا بشكل أكبر.. شعورنا ليس جيدا وهذا يجب أن نغيره".

وتلقى الجهاز الفني لريال مدريد، ضربة موجعة بإصابة المدافع البرازيلي إيدير ميلتاو، خلال مواجهة أتلتيك بلباو، بمستهل مشوار الميرنجي في الليجا.

إصابة ميلتاو

وسقط ميليتاو على أرض الملعب، حيث اشتكى من ألم في ركبته، ولم يستطع استكمال اللعب.



وعلى الفور، قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سحبه والدفع بالألماني أنطونيو روديجر بدلا منه في الدقيقة 50.

وحسم ريال مدريد اللقاء بهدفين دون رد سجلهما رودريجو جويس وجود بيلينجهام في الدقيقتين (28 و36).

وتخشى جماهير الملكي أن تكون إصابة ميليتاو بالغة، خصوصا أن الفريق لم يتجاوز بعد صدمة إصابة حارسه الأساسي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.



وفاز ريال مدريد على فريق أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني "الليجا".

أحرز هدف ريال مدريد الأول رودريجو سيلفا قبل أن يسجل الوافد الجديد وجو بيلينجهام الهدف الثاني خلال الشوط الأول.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل مواجهة مضيفه فريق أتلتيك بيلباو.

وخاض ريال مدريد اللقاء، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: لونين.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا وفران جارسيا.

الوسط: كامافينجا، تشواميني وفالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو وبيلينجهام.

وشارط الأوكراني لونين حراسة مرمى ريال مدريد فى المباراة فى ظل غياب البلجيكي تيبو كورتوا بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبي.

ودخل الريال اللقاء بدون حارسه الأساسي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة وسوف يغيب عن عدد كبير من مباريات الموسم للنادي الملكي.

إصابة تيبو كورتوا

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال تدريبات الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

وقال بيان ريال مدريد عبر الموقع الرسمي: ‏بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.