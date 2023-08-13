الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

مقطع فيديو وثق الواقعة، عامل يعذب ابنة شقيقه حتى الموت في أكتوبر

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عامل عذب ابنة شقيقه حتى الموت في أكتوبر. 

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا تعدي أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة، مما أدى إلى وفاتها.

وبالفحص، تبين تلقي قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال طفلة 3 سنوات فاقدة الوعي مصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

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مرتكب الواقعة عم الطفلة

وأمكن تحديد مرتكب الواقعة، وهو عم الطفلة، مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه، وأقر بأن الطفلة المذكورة وشقيقيها مقيمون معه بعد وفاة والديهم.

 واعترف بتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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