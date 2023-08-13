طلعت حرب، الأيادي البيضاء لرجل الاقتصاد الأول على الثقافة والفنون والآداب

طلعت حرب، رجل الاقتصاد الأول في مصر، أعلن استقلال مصر على طريقته.. صرح بأن مصر للمصريين وعلى طريقته أيضا، رفع اسم مصر بأموال أبنائها في كل مكان.. مصر للطيران.. مصر للأقطان.. مصر للورق.. مصر للتمثيل والسينما.. مصر للغزل والحرير.. مصر للطباعة.. مصر للنقل والشحن.. شركات أسسها في ظل الاحتلال الأجنبي ورغما عنه وعن الملك.

هو رائد النهضة الصناعية والاقتصادية والفنية في مصر، شخصيته مزيج من شخصية أصحاب الأعمال الذين لا يعترفون إلا بالواقع بعيدا عن الخيال، إنه طلعت حرب أو أبو الاقتصاد المصري - كما كان يطلق عليه ــ والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 أغسطس 1941 ــ بعد حياة حافلة بأعمال مميزة وجهد في إدارة شركاته.

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دور الفنون والآداب

آمن طلعت حرب بدور الآداب والفنون في تقدم ورقي الأمم، فبجانب تشييده بنك مصر أنشأ أيضا دار التمثيل العربي بحديقة الأزبكية وشجع المسرحيات العربية والمصرية والمترجمة على الظهور على خشبة المسرح المصري، كما بنى الأستديوهات لتصوير الأعمال السينمائية.

ترجع أصول طلعت حرب إلى عائلة بدوية من قبيلة حرب التي كانت تعيش في منطقة الحجاز وهاجرت إلى الصحراء المصرية، ولد طلعت حرب عام 1867 بقصر الشوق منطقة الجمالية، حفظ القرآن وتلقى تعليمه بالمدارس الحكومية بالقاهرة، وأتم الدراسة الثانوية بمدرسة التوفيقية بشبرا.

درس طلعت حرب في مدرسة الحقوق وتخرج منها عام 1889 وكان من رفاقه بالمدرسة الزعيمان مصطفى كامل ومحمد فريد، عمل مترجما بالدائرة السنية ثم انتقل إلى العمل بشركة كومبو لاستصلاح الأراضي مديرا تنفيذيا لها.

عادات وتقاليد الأسرة

عرف عنه ثقافته العالية وحبه للفكر المتميز وكان يتمتع بموهبة أدبية صرفه عنها اهتمامه بالاقتصاد، ثم عمل بالصحافة فترة ليست بالقصيرة فكانت معاركه الفكرية الشهيرة في خلافه مع قاسم أمين الخاصة بتحرير المرأة فقد كان حرب أكثر ميلا للثقافة الأوروبية بما لا يتعارض مع عادات وتقاليد الأسرة المصرية.

طلعت حرب مع مؤسسي بنك مصر

أصدر طلعت حرب كتاب "قناة السويس" عام 1910 وهاجم فيه محاولات مد امتياز قناة السويس لمدة أربعين عاما أخرى لشركات الأجانب فقد كان شديد العداء للهيمنة الاقتصادية الأجنبية

نادى بأن تكون مصر للمصريين فقال: نطلب الاستقلال العام وهذه أمنية كل مصري ولنصل إلى ذلك يجب أن يزاحم الطبيب المصري الطبيب الأوروبي والمهندس الأوروبي والتاجر الأجنبي والصانع الأوروبي وأن تكون بحق مصر للمصريين.

من هذا المنطلق طال طلعت حرب بإنشاء بنوك مصرية خالصة فتبنى دعوة إنشاء بنك مصري لخدمة الاقتصاد المصري حتى أعلن عن إنشاء بنك مصر الذي كان أول المساهمين في رأسماله عام 1920 باكتتاب 80 ألف جنيه.

إنشاء بنك مصر

وفي مايو 1920 تم افتتاح البنك رسميًا، وألقى طلعت حرب خطبة في دار الأوبرا المصرية بمناسبة بدء أعمال بنك مصر، وكان أول مقر له في شارع الشيخ أبو السباع، وبدأت رحلة بنك مصر في تمصير الاقتصاد المصري والقيام بدور كبير في الاقتصاد المصري، حيث ساهم في تأسيس مجموعة من الشركات المستقلة التي تدور في فلكه فترفعه والقطاعات الاقتصادية الأخرى تدريجيًا نتيجة التفاعل الطبيعي بينها جميعًا وأدت سياسته إلى الكثير من التطورات التي شوهدت في الاقتصاد الوطني والتي كانت مرتبطة إلى حد كبير بنشاط بنك مصر وشركاته أو كانت تمثل نتيجة من نتائجه.

ساهم طلعت حرب عن طريق بنك مصر بتمويل صناعات مصرية ناشئة منها شركات مصر للطباعة وحليج الأقطان والتمثيل والسينما والنقل والملاحة ومصايد الأسماك والغزل والنسيج والطيران والتأمين والسياحة والفنادق والأغذية وغيرها.

تمثال طلعت حرب وسط المدينة

عرف عن الاقتصادي طلعت حرب علاقاته المتشعبة برجال المال والأعمال والسياسيين والأدباء والمفكرين والفنانين بصفة خاصة منهم الموسيقار محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ويوسف وهبي وفكري أباظة ونجيب الريحاني وأحمد سالم وفريد الأطرش وشقيقته أسمهان وغيرهم.

ثروة أدبية ومادية

وعندما رحل طلعت حرب في 13 أغسطس 1941 نشرت مجلة الهلال كلمات كتبها بعض الفنانين والكتاب في رثاء أبو الاقتصاد طلعت حرب فكتب الصحفي فكري أباظة يقول: خلف لنا طلعت حرب ثروة أدبية ومادية ملأت البر والبحر والجو، وربطت بين مصر والشرق، وبين مصر والإسلام، ولئن كانت هذه الثروة في نظر البعض مرهقة ببعض الديون فمن واجب الورثة أن يصونوها ويدعموها ويبعثوها من جديد.

الفنان فريد الأطرش

وكتب المطرب فريد الأطرش يقول: امتاز طلعت حرب بجرأة لا مثيل لها وإقدام لا نظير له وقلب من حديد مؤمنا بأفكاره في سبيل التطوير والبناء، كان مؤسس النهضة الاقتصادية وحامل لواء الثقة بالعقل المصري والروح المصرية والكفاءة المصرية، وهو الذي أنشأ استوديو مصر معقلا لصناعة السينما وفي يده ولا شك مفاتيح المجد ووثائق الخلود لكل فنان وفنانة في مصر والوطن العربي.

وكتب جورج أبيض يقول: ثمار الفكر وثمار الفن جناحان لرجل الاقتصاد الأول يحلق بهما في سماء الثورة العملية لدعم الثورة الشعبية.