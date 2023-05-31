حفيدة هدى شعراوي تكشف كواليس تأسيس بنك مصر وموقف طلعت حرب (فيديو)

هدى شعراوي، كشفت سنية محمد شعراوي حفيدة هدى شعراوي أول ناشطة نسائية في مصر والعالم العربي، عن مفاجآت في حياة جدتها، قائلة: "قعدت 30 سنة أبحث في حياتها، ولقيت أنها دافعت كتير عن فلسطين وكان فيه مؤتمر اتعمل في مصر سنة 1938 وعزمت كل سيدات الشام أنهم يحضروا دعما ونصرة للقضية الفلسطينية".

دعم هدى شعراوي لفلسطين

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي": "هدى شعراوي كان بيجيلها وفود وسيدات من فلسطين ويشتكوا لها ويطلبوا العون".

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مشروع تأسيس بنك مصر وموقف طلعت حرب

وتطرقت للحديث عن تأسيس بنك مصر، موضحة: “هدى شعراوي كانت من المؤسسين لبنك مصر ودعمت طلعت حرب في مبادرة مشاركة أثرياء مصر في اكتتاب البنك من باب استقلال مصر اقتصاديا، وكلمت طلعت حرب وقالت له أنت عبقري في الشئون المالية وأنت اللى هتأسس البنك فقال لهم مش ممكن، ومين اللى هيكوّن رأس المال؟ ومكنش عايز في الأول وبعدين هما كونوا رأس المال، وفيه قائمة بالفلوس اللى كل شخص دفعها”.

وتابعت: "جدتي كانت علي علاقة قوية بطبقة الاثرياء فكانت بتفوت عليهم علشان يدفعوا في الاكتتاب لتأسيس بنك مصر وفيه ناس كتير دفعت واتكون رأس المال حينها بدأ طلعت حرب يشتغل في المشروع وكان سعيد جدا بدعم هدى شعراوي".



مذكرات هدى شعراوي

وصدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، "مذكرات هدى شعراوي"، ضمن إصدارات سلسلة ذاكرة الكتابة.

وجاءت المذكرات في أربعة وثلاثين فصلا، بالإضافة إلى نصوص أخرى حول دور المرأة في حركة التطور العالمي، والسلام العالمي ودور المرأة في تحقيقه، وكلمة الدكتورة درية هانم شفيق في رثاء هدى هانم شعراوي.



في تقديمه للكتاب يقول الدكتور طارق النعمان: "تمثل هدى شعراوي سيرة سردية نسوية ووطنية كبرى بأكثر من معنى وبأكثر من دلالة وعلى أكثر من مستوى وصعيد، سواء بالمعنى السياسي والاجتماعي والنوعي أو على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي. بعبارة أخرى، إننا إزاء أيقونة مصرية وعربية نادرة، امرأة استثنائية بكل معنى الكلمة، امرأة استطاعت أن تساهم مساهمة فعالة في خلخلة وزلزلة تاريخ النوع الاجتماعي للمرأة والسياسات السائدة والحاكمة لهذا النوع على الصعيد الوطني والإقليمي، وأن تصنع قطيعة ثقافية بين زمنين، زمن (الحريم) الذي كانت تختزل فيه هوية المرأة المصرية والعربية في مجرد دورها الإنجابي والمنزلي، وزمن آخر".

ويتابع: " يمكننا أن نطلق عليه (زمن الخروج) الذي دشنه خروجها على رأس أكثر من ثلاثمائة من سيدات وآنسات الطبقة الأرستقراطية المصرية في أول مظاهرة نسائية منظمة في التاريخ المصري الحديث يوم الأحد السادس عشر من مارس عام 1919 بعد نفي سعد زغلول ورفاقه ببضعة أيام فحسب لتواجه مع رفيقاتها بنادق وحراب وخيول الاحتلال البريطاني على أرض مصر السليبة، في حدث مشهود وغير مسبوق".

و تعد هذه المذكرات وثيقة تاريخية واجتماعية للحراك السياسي الذي شهدته مصر في مطلع القرن العشرين، والذي تجلى في ثورة 1919، التي أثرت بشدة في الحركة الوطنية المصرية، كما أبرزت قدرة المرأة على المشاركة والعطاء وتقديم التضحيات في سبيل وطنها وأفكارها.