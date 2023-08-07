الإثنين 07 أغسطس 2023
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اقتصاد

رئيس هيئة التنمية الصناعية: مصنع ياباني جديد في مصر لإنتاج المكملات الغذائية

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس  الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي شركة أوتسوكا العربية أحد شركات مجموعة أوتسوكا اليابانية للمغذيات الصحية والتي تعد من أكبر الشركات العالمية العاملة في الصناعات الغذائية والمستحضرات الطبية لبحث مشروع الشركة لإقامة مصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان لإنتاج المغذيات الصحية ومشروبات الطاقة حيث وافقت الهيئة على تخصيص مساحة 95 ألف م2 للشركة لإقامة مشروعها.

 

 التنمية الصناعية:تقديم كافة أوجه الدعم 

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وحضر الاجتماع أحمد زغلول رئيس مجلس الإدارة للمصنع الجديد أوتسوكا العربية وكيوتو تايرا مدير منطقة الشرق الأوسط للشركة.

وأكد عبد الكريم ترحيب الهيئة ودعمها لكافة الطلبات الاستثمارية المحلية والعالمية موضحًا أن الاستثمارات المتوقعة لمشروع الشركة اليابانية الجديد كبيرة تتخطى 1.2 مليار جنيه مصري، لإنتاج المغذيات الصحية ومشروبات الطاقة، بأحدث التكنولوجيات العالمية، مؤكدًا على أن الهيئة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لبدء الشركة في مشروعها في أسرع وقت.

 

 قدرة مصر على اجتذاب كبرى الشركات العالمية 

وأوضح أن تدفق الطلبات الاستثمارية للشركات المحلية والأجنبية، تؤكد قدرة مصر على اجتذاب كبرى الشركات العالمية في ضوء المناخ الاستثماري المواتي، فضلًا عن حزمة التيسيرات والحوافز الاستثمارية التي أقرتها الهيئة مؤخرًا ومنها ميكنة الخدمات واختزال الإجراءات وتقليل الفترة الزمنية في إصدار التراخيص والسجل الصناعي وتطوير آليات تخصيص الأراضي.

وأكد أحمد زغلول رئيس شركة أوتسوكا العربية أن مجموعة أوتسوكا اليابانية اختارت مصر لتنفيذ مشروعها العملاق بعد دراسة متعمقة استمرت لمدة عام وذلك نظرًا للاستقرار السياسي والاقتصادى الذي تتمتع به مصر فضلًا عن المناخ الاستثماري الحالي مشيدًا بالاحترافية الشديدة والمهنية التي لمستها الشركة من خلال التعامل مع هيئة التنمية الصناعية وآلية المتابعة والحوار المفتوح والمباشر مع المستثمرين والشفافية والعدالة في إجراءات تخصيص الأراضي.

وأوضح أن أوتسوكا من الشركات العريقة باليابان حيث تأسست عام 1921 كشركة مصنعة للمركبات الكيميائية، ثم توسعت في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية والفيتامينات ومستحضرات التجميل.. وتمتلك 49 فرعا في اليابان و63 فرعا في آسيا والشرق الأوسط، و35 فرعا في أوروبا.

وكشف عن نية شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية التصدير لدول الشرق الأوسط والطرح في السوق المحلي وذلك مع اعتماد المصنع على مصادر الطاقة النظيفة في تشغيل المصنع بأحدث الإمكانات العالمية.

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رئيس هيئة التنمية الصناعية هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

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