إصابة شخص ونجله في انقلاب سيارة ربع نقل بوسط سيناء

أصيب شخص ونجله في انقلاب سيارة ربع نقل، أثناء سيرها على الطريق الدولي الجديد بمنطقة الكيلو 61 بمنطقة بغداد بوسط سيناء، وتم نقلهم لمستشفى العريش لتلقي العلاج.

وكانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغا يفيد بحادث انقلاب سيارة ربع نقل ، أثناء سيرها على الطريق الدولي الجديد بقرية بغداد بوسط سيناء ، ما أسفر عن إصابة شخص ونجله باصابات متنوعة.

واسفر الحادث عن اصابة عبدالله سلام خضر 37 عاما اصيب بغيبوبه تامه وكسر بعظام الجمجمه واصيب نجله محمد عبدالله سلام خضر 6 سنوات اصيب باشتباه مابعد الارتجاج وجروح متهتكه بالوجه تم نقلهم عن طريق سيارات الاسعاف لمستشفى العريش العام.

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وفي حادث اخر اصيب 3 أشخاص في مشاجرة وقعت بين طرفين بمنطقة حي الصفا بمدينة العريش وتم نقلهم لمستشفى العريش.

واسفرت المشاجرة عم إصابة سمير محمد فتحى 42 عاما اصيب بجرح طعنى غير نافذ بالرقبه من الناحية اليمنى على آثر ادعاء آله حاده ونبيل محمد فتحي 43 سنة اصيب باشتباه كسر بالفخذ الايمن واليد اليمنى وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم ومحمد فتحى على 83 عاما اصيب بجرح قطعى بفروة الرأس 3 سم رفض النقل وتم عمل الاسعافات الاوليه بالمكان تم نقلهم لمستشفى العريش العام لتلقي العلاج.