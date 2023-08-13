موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يعود محمد صلاح للظهور مجددا مع فريقه ليفربول بشكل رسمي في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك عندما يواجه تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتستأنف اليوم الأحد منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023/2024.

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ومن المقرر أن تقام اليوم المواجهات التالية:

برينتفورد × توتنهام: 4 مساء

تشيلسي × ليفربول: 6:30 مساء

فوز أرسنال في الأسبوع الأول

فاز آرسنال على نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب الإمارات.

وسجل هدفي أرسنال كل من نيكيتاه وبوكايو ساكا فيما سجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب النيجيري أوانيو.

وحصل المدفعجية على أول 3 نقاط في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز برايتون على لوتون

كما تغلب برايتون على فريق لوتون الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من البريميرليج.

وفاز فولهام خارج ملعبه على إيفرتون بهدف دون رد في الجولة نفسها من الدوري الإنجليزي.

كما نجح كريستال بالاس في الفوز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد بينما تعادل بورنموث مع وست بهدف لكل فريق.

وانطلق الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مانشستر سيتي وبيرنلي، والتي انتصر في السيتيزنز بثلاثية نظيفة.

يذكر أن أرسنال أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، محتلًّا المركز الثاني برصيد 84 نقطة خلف البطل، مانشستر سيتي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي، تأخير انطلاق مباراة أرسنال مع ضيفه نوتنجهام فورست في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتداول موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو تواجد جماهير بالآلاف أمام ملعب الإمارات لعدم تمكنهم من الدخول لأن نظام التذاكر الإلكترونية بالبوابات تعطل.

ديكلان رايس إلى أرسنال

اضطر آرسنال إلى إنفاق مبلغ قياسي في تاريخ النادي اللندني لضم ديكلان رايس من جاره وست هام مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني.

ومع هذا المبلغ الهائل، يتوقع جمهور آرسنال الكثير من ابن الـ24 عامًا الذي سيتولى مهمة إدارة خط الوسط وتأمين إيصال الكرة لمجموعة موهوبة من المهاجمين الشباب.