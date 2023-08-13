الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تارون إيجرتون يجسد شخصية وولفيرين المتحولة في فيلم DEADPOOL3

DEADPOOL3، فيتو
DEADPOOL3، فيتو

Deadpool، كشفت تقارير صحفية جديدة، أن استديوهات مارفل، اختارت الممثل تارون إيجرتون، ليجسد شخصية وولفيرين المتحولة، خلال أحداث  فيلم  DEADPOOL3.

تايلور سويفت ممثلة لأول مرة في DEADPOOL

وانضمت المغنية الشهيرة تايلور سويفت، لعالم مارفل للأبطال الخارقين، حيث تنوي الظهور كممثلة لأول مرة، عبر تجسيدها شخصية البطلة الخارقة Dazzler، خلال أحداث الجزء الثالث لفيلم DEADPOOL 3.

تفاصيل شخصية ScarletWitch في DEADPOOL 3

وذكر موقع The DisInsider، أن شخصية ScarletWitch، التي تجسدها، الممثلة إليزابيث أولسن، في فيلم DEADPOOL 3، لن يكون ظهورها شرفيا، بل ستقوم بأداء دور هام، بأحداث الفيلم، وسيؤثر ظهورها في الفيلم، على مستقبل الشخصية بعالم مارڤل السينمائي.

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مشهد القتال بين ScarletWitch وJeanGrey

وسُربت مؤخرا، تفاصيل المشهد القتالي لشخصيتي ScarletWitch وJeanGrey من فيلم Deadpool 3.

وذكرت التسريبات، أن المشهد القتالي سيكون من أحد أضخم المشاهد القتالية، التي وقعت حتى الآن في عالم مارڤل السينمائي.

فيما سيتضمن المشهد محاولة، ستريد "جين" قتل شخصية"ماغنيتو"، لكن "واندا"، ستدافع عن آبناءها مما سيتسبب بتدمير كون Earth-838 بأكمله

وأوضحت التقارير، أن استديوهات مارڤل، قررت تصوير هذا المشهد في استديو مغلق، بموقع سري، مع بداية شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

إيقاف تصوير فيلم DEADPOOL

في سياق متصل أعلنت استديوهات مارفل، رسميا، عن إيقاف عمليات التصوير الخاصة بفيلم DEADPOOL 3’ بسبب إضراب نقابة الممثلين في هوليوود، وهو ما سيؤدي إلى موعد إصدار الفيلم، ليكون بذلك أو ضحايا الإضراب.

تسريب مشهد قتال Deadpool وWolverine

في سياق متصل، تم تسريب مقطع فيديو من موقع تصوير الجزء الثالث من فيلم مارفل Deadpool، يصل مدته إلى ٣ دقائق، يظهر فيه كواليس تصوير مشهد القتال المنتظر بين كلا من Deadpool، وWolverine.

وعلي الفور تصدر مقطع الفيديو التريند علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ليعبر جمهور أفلام مارفل للأبطال الخارقين، عن تشوقهم لمشاهدة الجزء الجديد من فيلم Deadpool، خاصة مع تواجد هيو جاكمان كبطل إضافي للفيلم.

وأعلن المخرج شون ليفي، بدء تصوير فيلمه الجديد المرتقب Deadpool 3، في مايو ٢٠٢٣، موضحا أنه تم اختيار جميع أبطال الجزء الثالث من سلسلة مارفل الشهيرة Deadpool.

هيوجاكمان نسخة شريرة في  Deadpool

كما أوضح الممثل الأسترالي هيو جاكمان، أنه قرأ سيناريو فيلم DEADPOOL 3، وأعجب به بشدة، معلنا أنه سيظهر بالنسخة الغاضبة والغامضة والسوداوية من شخصية Wolverine الشهيرة من عالم “إكس مين”، خلال أحداث الجزء الثاني من فيلم DEADPOOL 3، وذلك خلال مقابلة أجرها النجم هيو جاكمان مع AP Entertainment.

وأوضح هيو جاكمان، في تصريحات تلفزيونية، أنه يعمل حاليا على استعادة الشكل الجسماني لشخصية Wolverine، المليئة بالعضلات، من خلال عودته للجيم مرة أخرى، وتأديته التمارين التي ستساعده علي ذلك، معبرا عن سعادته لتجسيد شخصية Wolverine، بعد انقطاع دام ٥ سنوات.

ويشارك الممثل هيو جاكمان في بطولة فيلم DEADPOOL 3، الممثل ريان رينولدز صاحب شخصية DEADPOOL، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 6 سبتمبر 2024.

فيلم DEADPOOL

أعلن رسميا عن عودة النجم هيو جاكمان، لتجسيد شخصية وولفرين الشهيرة من جديد، عبر الجزء الثالث من فيلم "DEADPOOL".

ووفق صحيفة ديلي ميل، نشر النجم رايان راينولدز مقطع فيديو عبر حساباته الخاصة على منصات التواصل أعلن بها عودة هيو للشخصية.

وفي المقطع الإعلاني الذي نشره “ريان، ادعى رايان أنه يبحث عن الفكرة المثالية، ليقدمها في الجزء الثالث من سلسلة أفلام ديدبول، ويظهر وهو يناقش كيف يجب أن يكون شكل الجزء الجديد ثم يكشف كيف كان لديهم فكرة واحدة. 

ويسأل رينولدز هيو جاكمان الذي يظهر وهو يسير في الخلفية صاعد السلم، "مرحبًا، هيو، هل تريد لعب ولفيرين مرة أخرى؟" يرد جاكمان: "نعم، بالتأكيد، ريان". وينتهي الفيديو بعد ذلك علي أغنية ويتني هيوستن سأظل أحبك.

هيو جاكمان وولفرين

ولعب هيو جاكمان دور ولفيرين لمدة 17 عامًا، عبر سلسلة أفلام “إكس مين” الشهيرة، التي أعلنت في أحد أفلامها عن وفاة الشخصية، لتعود استديوهات مارفل وتحييها من جديد، لتظهر بعد انقطاع ٥ سنوات عن الشاشة الفضية خلال أحداث فيلم DEADPOOL 3.

تسريب تفاصيل المشهد القتالي بين ScarletWitch وJeanGrey من فيلم Deadpool 3

DEADPOOL 3 أول ضحايا إضراب ممثلي هوليوود

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