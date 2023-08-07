التفاصيل الكاملة لإحالة سائق بتطبيق اند درايف للمحاكمة بتهمة هتك العرض

أصدر المستشار أحمد مكي المحام العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، قرارا بإحالة سائق يعمل في تطبيق اند درايف إلى الجنايات، لاتهامه بهتك عرض فتاة وملامسة مواطن عفتها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها، وذلك بالقوة إذ التقى بها لدى تلقيه طلبها لمركبة آلية عبر تطبيق ( اند درايف) لايصالها إلى وجهتها ، وحضر إليها قائد للمركبة الآلية لتوصيلها إلي وجهتها وما إن وصل إلي مكان خال عن أعين المارة حتي أوقف السيارة، وأغلق أبواب السيارة وهتك عرضها بتحسس مواطن عفتها.

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وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها تقيم في مدينة ٦ اكتوبر، وتعمل في التجمع الخامس، وفي أحد الأيام بعد انتهائها من العمل، ذهبت للطبيب في مدينة نصر، وطلبت من هناك سيارة من خلال ابليكشن اندريف كي تعود لمنزلها.

واضافت: وبالفعل جاء السواق المتهم، وركبت معاه وركبت علي الكنبة اللي ورا أول ما ركبت طلبت منه أشيل الشماسة بتاعت العربية، وقاد السيارة حتي وصلنا لنزلة طريق الواحات، ووقف بالسيارة.

واستكمل: طلب مني السائق أن يذهب لقضاء حاجته، فقلت له: بلاش ما تقف في اي بنزينة أحسن رد عليا وقالي لا انا هعمل بسرعة ونمشي، مستكملة: فوجئت به يفتح باب السيارة بجانبي ويطلب تقبيلي، فرفضت، فهتك عرضي ولامس أجزاء حساسة في جسدي، صرخت وتشاجرت معه وظل يفعل ذلك حوالي ١٠ دقائق، وأنا أتشاجر معه وأحاول إبعاده عني.

وتابعت: قالي لي "خلاص هوصلك عند الحي الأول في 6 أكتوبر، وعاد لمكانه وسار بالسيارة حتي وصلنا عند سوبر ماركت في ٦ اكتوبر قريب من المنزل، نزلت من العربية وأنا منهارة، وفي اليوم التاني ذهبت للقسم لتحرير محضر.

طالب يطعن آخر بسكين بسبب فلاشة ألعاب

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة طالب ثانوية قتل علي يد صديقه داخل سايبر في الوراق، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد الحصول على تقرير الصفة التشريحية.

وتباشر نيابة الجيزة التحقيق مع طالب يبلغ من العمر ١٨ عامًا طعن صديقه طالب يبلغ من العمر ١٦سنة بسكين خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه حدث بينهم وبين الضحية خلاف بسبب فلاشة ألعاب، داخل سايبر "صالة ألعاب"، فتطورت المشاجرة، بعدما صفع أحدهما الآخر ونجح رواد المحل في الفصل بينهما وانصرف كلاهما ليفاجأ المارة بسقوط طالب الثانوي العام بعد خروجهما للشارع حيث أحضر صديقه سلاحا أبيض وغرسه في صدره ليسقط جثة هامدة.

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طعن طالب خلال مشاجرة بـ الوراق

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم تشاجر مع الضحية داخل سايبر بسبب خلافات بينهما، فتطورت المشاجرة، وطعن المتهم الضحية طعنة نافذة في صدره، مما أسفر عن مقتله في الحال.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد مقتل طالب فى الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم طالب، طعن المجني عليه طالب، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.