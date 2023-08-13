الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

وائل كفوري يحيي حفلًا لجمهوره في باريس، غدًا

وائل كفوري، فيتو
وائل كفوري، فيتو

يحيي المطرب اللبناني وائل كفوري حفلا جديدا في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك غدًا الاثنين الموافق 14 أغسطس، حيث يقابل كفوري جمهوره من الجاليات العربية.

وللمرة الأولى، يستقبل قصر المؤتمرات والمعارض في مدينة كان الفرنسية حفل لفنان لمطرب عربي، حيث سيكون أول مطرب عربي يقف عليه هو الفنان اللبناني وائل كفوري، وهو المسرح الذي يستقبل سنويًا حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي.

أغنية  "حالف عالحب"

وكان النجم وائل كفورى قد طرح أغنيته الجديدة بعنوان "حالف عالحب"، والذي يُجدد التعاون من خلالها مع الشاعر منير بوعساف والملحن والموزع بلال الزين.

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واختار كفوري إطلاق أغنيته الجديد حالف عالحب فى موسم الصيف وطرحها عبر المتاجر الموسيقية..وتُبث الأغنية عبر أثير الإذاعات ومحطات التليفزيون بدءًا من الثلاثاء.

ويعيش الفنان اللبناني حالة من النشاط الفني على مستوى الحفلات، حيث كان وائل كفوري قد أحيا حفلًا غنائيًا في القعبة- الأردن يوم 23 يونيو الماضي، كما أحيا حفلا لجمهوره اللبناني يوم 29 يوليو الماضي في Forum de Beyrouth، على أن يلتقي بالجاليات العربية في باريس يوم 27 أكتوبر المقبل مرة أخرى.

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