الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أغنية محمد رمضان Come Baby come تتخطى الـ 40 مليون مشاهدة

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

احتفى الفنان محمد رمضان بحصد أغنيته الجديدة Come baby come من فيلم هارلي الذي يعرض حاليًّا في السينمات أكثر من 40 ونصف مليون مشاهدة حتى متصدرة تريندات اليوتيوب حول العالم.

أغنية محمد رمضان Come Baby come

وجاءت الكلمات كالتالي: 
شيلت اللعبة معايا الشفرة
أنا ما عاشرش الناس الصفراء
الأعلى أجرًا في القارة
باسبوري ما فاضلش فيه صفح

أنا عايز البيضا
Come Baby Come
لا عايزة السمرا
Come Baby Come
أكل الوزة
Come Baby Come
ولا أكل البطة
Come Baby Come

ساعة بتتقل
Come Baby Come
وساعة كده شبطة
Come Baby Come
وأنا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا
Come Baby Come

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تشيكي تشيكي
صحي النوم ويكي ويكي
من بدري عليكي قاطع
ما بحبكيش لما تكذبي

تشيكي تشيكي
صحي النوم ويكي ويكي
عايزيك معاهم تبقي برو
بس معايا تبقى ليدي

يو يو يو يو يو يو يو
الحفلة بتولع باربيكيو
يو يو يو يو يو يو يو
نمبر وان مش نمبر تو
يو يو يو يو يو يو يو
ما تشغلهاش علشان هتوه
يو يو يو يو يو يو يو
اتصور جنبي الناس عرفوه
عبي كاريزما جوة الچركن
كلها جاية تقول أمبو
يو يو يو يو يو يو

أنا عايز البيضا
Come Baby Come
لا عايزة السمراء
Come Baby Come
أكل الوزة
Come Baby Come
ولا أكل البطة
Come Baby Come

ساعة بتتقل
Come Baby Come
وساعة كدة شبطهة
Come Baby Come
وأنا بحاول بس مش فاكر

فيلم ع الزيرو

على جانب آخر.. شارك الفنان الكبير خالد الصاوي إلى قائمة أبطال فيلم "ع الزيرو" ويشارك الصاوي جانبًا إلى جانب كل من الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم.

أبطال فيلم ع الزيرو 

وبذلك تكون اكتملت قائمة أبطال فيلم “ع الزيرو” وهم؛ بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف سلامة، شريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل. 

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أغنية محمد رمضان الفنان محمد رمضان جومانا مراد جمال العدل محمد جمال العدل محمد جمال نمبر وان فيلم هارلي أغنية محمد رمضان Come Baby come

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