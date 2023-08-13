1000 أغنية ووسام الجمهورية، اليوم الذكرى الـ 113 لميلاد عبد المطلب، صاحب أشهر أغنيات رمضان

محمد عبد المطلب ، رائد الغناء الشعبى، هو الذي قال: “يا حاسدين الناس؛ مالكم ومال الناس”، وهو من غنى أيقونة رمضان “رمضان جانا” التي كانت أشهر من بيان المفتي للإعلان عن قدوم شهر رمضان المبارك.

هو صاحب مدرسة في الغناء وخرج من عباءته أجيال من فناني الطرب الشعبي الأصيل، منهم: شفيق جلال والعزبي ومحمد رشدي اشتهر في بدايته بالمطرب النونو لقصر قامته.

وُلد المطرب الشعبي محمد عبد المطلب عبد العزيز الأحمر الشهير بـ محمد عبد المطلب، في مثل هذا اليوم 13 أغسطس 1910، بقرية شبراخيت محافظة كفر الشيخ، حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية وهو طفل صغير، ولقب عائلته الأحمر فاشتهر باسم "طلب الأحمر"، تميز بأداء اللون الشعبي بطربوشه ومنديله، تشعر معه بدفء الحارة المصرية والأحياء الشعبية، بدأ حياته الفنية “كورس” في أغنيات عبد الوهاب، في أغنياته الأولى، مثل (أحب أشوفك كل يوم، بلبل حيران).

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بتسألينى بحبك ليه؟

وكان لحن “بتسألينى باحبك ليه”، تلحين محمود الشريف، سببا في تحول محمد عبد المطلب من مغنى كورس إلى مطرب مشهور في فرقة بديعة مصابني من البداية، ثم عمل كورس خلف عبد الحليم حافظ في أغنيته (ياحبايب بالسلامة.. رحتم ورجعت لنا بألف سلامة) التي غناها في استقبال الجنود العائدين من حرب اليمن في الستينات.

محمد عبد المطلب يقرأ الفنجان لصباح فى إحدى الحفلات، فيتو

تعلم محمد عبد المطلب الموسيقى من أجل الغناء على يد داود حسني الذي تعهده منذ حضر إلى القاهرة، ولحن له أغنية “أنا في غرامك شفت عجايب”.

تأثر في بدايته بموسيقى سيد درويش، وأبو العلا محمد، وصالح عبد الحي، وأخيرا محمد عبد الوهاب، ثم عمل بصالة بديعة مصابنى عام 1932، وقدم أغانيه بمسرح الماجستيك بعماد الدين.

1000 أغنية ووسام

من أهم أغنيات محمد عبد المطلب؛ يا ليلة بيضا، حبيتك وبحبك وهاحبك على طول، قلت لابوكى عليكى وقاللى، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن فى الحسين، السبت فات والأحد فات وبعد بكرة يوم الثلاث، يا أهل المحبة، ودع هواك وانسانى.. عمر اللى فات ما هيرجع تانى، الناس المغرمين ما يعملوش كده، حتى وصل عدد أغانيه إلى ما يزيد على 1000 أغنية، وتقديرا لفنه منحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسام الجمهورية عام 1960.

صورة زفافه من الراقصة نرجس شوقى، فيتو

وإيمانا من الموسيقار محمد عبد الوهاب بالمطرب محمد عبد المطلب، أنتج له فيلم "تاكسى حنطور"، الذى عرض بسينما رويال بطولة شكوكو ومارى منيب وإسماعيل يس، وكانت التذكرة عبارة عن تخفيض في أحد محلات الحلويات التي كانت تعرض كعك العيد.

ثم أنتج عبد المطلب لنفسه مجموعة من الأفلام قام فيها بالغناء والتمثيل، كان أشهرها أفلام: الصيت ولا الغنى، إخراج حسن الإمام، 5 من الحبايب، كما قدم مايزيد عن 15 فيلما في أدوار صغيرة منها، وأنتج فيلما واحدا هو "5 شارع الحبايب"، وغنى في فيلمين، هما "ليلة الجمعة" 1945، و"ابن الحلال" عام 1951.

وشارك بأدوار صغيرة في أفلام؛ لك يوم يا ظالم - أشكى لمين - انتقام الحبيب - خبر أبيض - رجل المستقبل – بنت الأكابر ـ بنت الحتة، وغيرها.





زواجه من الراقصة نرجس شوقي

تزوج المطرب الشعبى محمد عبد المطلب من الراقصة نرجس شوقي، وهي شقيقة زوجة الموسيقار محمود الشريف بعد طلاقه لأم أولاده عائشة عز الدين بعد أن تعرف عليها من خلال تمثيلها معه، في فيلم "الصيت ولا الغنى".

وكما نشرت مجلة الكواكب عام 1948، حضر حفل الزفاف عدد كبير من النجوم والمطربين، وقدمت الراقصة نعيمة عبدة زفة العروسين، وغنى عبد العزيز محمود وعبد الغني السيد وكارم محمود ومحمد قنديل، وقدم عبد المطلب مشاهد عديدة في الزفة حبا في لفت النظر بعدة أدوار، مرة في دور المستمع فقط جالسا إلى جوار العروس في الكوشة إلا أنه كان يصيح بين الحين والآخر، قائلا: الله عليك ياعبد الغنى، كمان.. أبدع ياكارم، وهكذا، وكلما علا تصفيق الحضور قام طلب من مقعده نصف قومة، ورفع يده إلى رأسه للتحية وشكر المصفقين.

صداقة نجيب الريحاني

كون صداقة كبيرة مع الفنان نجيب الريحانى، فكان الريحاني يعطيه مسرحه بعماد الدين يوم أجازته ليقدم عليه عروضه دون أن يأخذ منه شيئا، وأحيانا كان يجلس الريحاني فى الكواليس يراقب عبد المطلب، ويستمع إليه فساهم فى البداية في شهرته، حيث كان يقدم المواويل وسمى "مطرب المواويل".

ارتبط محمد عبد المطلب بصداقة طويلة مع عبد الحليم حافظ، حتى أنه كان يقول: “أنا لا أطرب ولا أتسلطن في الغناء إلا مع صوت فناننا الكبير محمد عبد المطلب”.



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