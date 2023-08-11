85 عاما على ميلاد نجاة الصغيرة.. محمد عبد الوهاب تبناها فنيا.. مصطفى أمين هاجمها بسبب كامل الشناوي.. وفكري أباظة طالب بتأميمها

نجاة الصغيرة، وصف صوتها الدكتور مصطفى محمود بصوت له طعم الكريم كراميل فيه حلاوة في آخره مرارة وصوت ينضح بالشجن واللوعة، ووصفها الأبنودي بمدرسة الوسوسة وقال عنها نزار قبانى هي الأنثى الضعيفة الخجولة التي تخاف من البوح عما في عالمها الذاتي من أحاديث، وقال عبد الوهاب هي قيثارة الشرق وصاحبة السكون الصاخب في صوتها حنان الأرض وأن أعماله وألحانه كانت أكثر أمانا مع نجاة الصغيرة.

وقال عنها الملحن كمال الطويل: " نجاة الصغيرة كانت الأفضل أداء على مستوى العالم العربي وبالنسبة إلى الجمهور فهم يضعونها في المركز الأول عربيا حتى قبل أم كلثوم، التي لا يزال العديد من الناس يعتبر أنها أعظم مطربة عربية في التاريخ وشبه يوسف السباعي رقتها وجسدها بالباتون ساليه.

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شقيقة الراحلة سعاد حسنى

في مثل هذا اليوم 11 أغسطس 1938 ولدت صاحبة الصوت الحالم العذب نجاة الصغيرة بحى عابدين لوالد لبنانى يعمل خطاطا وأم مصرية وهي شقيقة الفنانة سعاد حسني والملحن عز الدين حسنى، وقالت نجاة عن طفولتها أنها لم تعش طفولة طبيعية مثل باقي الأطفال بسبب الغناء لدرجة أنها لم تلعب بعروسة مثل البنات الصغار.

تقليد أم كلثوم كان البداية

دفع الأب نجاة الصغيرة إلى الغناء في الملاهي بتقليد أغانى أم كلثوم، مما جعل الكاتب الصحفى فكرى أباظة يكتب مطالبا الحكومة تأميم الطفلة نجاة ورعايتها حتى تكبر ويشتد عودها وهي محافظة على موهبتها مبقية على نضارتها فأطلق عليها النقاد ابنة الحكومة.

هدية أول ظهور في السينما



في عام 1947 كان أول ظهور للمطربة نجاة ـــ التي اشتهرت باسم نجاة الصغيرة ـــ على الشاشة في فيلم بعنوان "هدية" وكان عمرها في ذلك الوقت تسع سنوات، حيث اكتشفها المخرج محمود ذو الفقار في وقت كانوا يلقبونها "بشبيهة أم كلثوم ".

نجاة الصغيرة فى أول ظهور سينمائى

كان الظهور الثاني للطفلة نجاة في السينما خلال فيلم "الكل يغني" مع عز الدين ذو الفقار واختير لها اسم فني جديد هو نجاة الصغيرة لتتميز عن المطربة الشهيرة وقتها نجاة على.



أحبها الشاعر كامل الشناوي بجنون ورفضت هي حبه لكنها استغلت حبه في كتابة الأغاني لها ومرض ومات كامل الشناوي كمدا بعد اكتشافه خيانتها له، وكتب مصطفى أمين يتهم نجاة بمقتل الشناوى فلجأت نجاة إلى القضاء لاتهام مصطفى أمين بتشويهها، وتوسط محمد عبد الوهاب لفض الخلاف واشترطت نجاة أن يعتذر مصطفى أمين فى الجريدة فرفض، وأمام المحكمة اتهمه المحامى بالسب والقذف فى حق موكلته مما خدش حيائها وسمعتها، وكان دفاع مصطفى أمين أنه تحدث عن امرأة عاهرة كانت تحادث كامل فى التليفون، لم يذكر اسمها وإنما هي تريد الشهرة بهذه الدعوى، فصدر الحكم ببراءة مصطفى أمين.

عبد الوهاب احتضن صوت نجاة

كان الموسيقار محمد عبد الوهاب أول من تبنى الفنانة والمطربة نجاة فنيًا، وكان من أحرص المحيطين بها على تهيئتها وتألقها فنيا، ففي عام 1949 محمد عبد الوهاب بشكوى رسمية في مركز الشرطة ضد والد نجاة، ادعى فيها أن تدريب نجاة وهي في سن صغيرة على أغاني أم كلثوم هو عرقلة للعملية الطبيعية لتنمية صوتها، وأنها ينبغي أن تترك وحدها لتتطور بشكل طبيعي.

ابنة الخامسة تغنى وسط أشقائها

فى عام 1942 وفى إحدى حفلات نادي الموسيقى الشرقي تقدم تخت مطربة صغيرة عمرها خمس سنوات وفرقتها مكونة من أشقائها الخمسة الأطفال أيضا، وقفت الطفلة على كرسي من الخيرزان وامسكت منديلا تشبها بأم كلثوم وبدأت تتمايل مع الموسيقى وتغنى دور "غنى ياكروان "والجماهير تصفق لها وهى تصفق معهم فأطلقوا عليها " المعجزة ".

نجاة فى مرحلة الشباب

كانت أولى أغانيها وهي في الخامسة عشر من عمرها "ليه خليتنى أحبك" من تلحين محمود الشريف، ثم قدمت للسينما ستة أفلام حتى اعتزالها الغناء عام 2002 هي " الشموع السوداء، ابنتى العزيزة، شاطئ المرح، غريبة، جفت الدموع، سبعة أيام في الجنة" أصبحت نجاة الصغيرة جزءًا من تاريخ الموسيقى العربية في عصرها الذهبي في الخمسينات والستينات، واعتزلت الغناء عام 2002.

البندارى يشبهها بالتمثال الساكن

في عام 1962، وبعد عرض فيلم "الشموع السوداء"، أوفدت المطربة نجاة الصغيرة محاميها فتحي رجب للتنازل عن القضية التي رفعتها ضد الكاتب الصحفي جليل البنداري تتهمه فيها بالسب حين وصفها بالتمثال الساكن أثناء غنائها قصيدة "لا تكذبي"، التي كتبها صديقه الحميم كامل الشناوي، وتنظرها محكمة جنح قصر النيل،فلم تكن هذه هي القضية الأولى ولا الأخيرة بين البنداري ونجاة، فهناك كم من القضايا رفعتها نجاة ضد البنداري بسبب تهكمه المستمر عليها ونقد أعمالها بسخرية شديدة؛ حيث لقبها في كتاباته بالموجة القصيرة نظرا لقصر قامتها على سبيل السخرية.

نجاة الصغيرة وكامل الشناوى

ووصفت المجلة هجوم البنداري المستمر على نجاة الصغيرة جاء نتيجة تعاطفه الشديد مع صديقه الحميم وحبيبه الهائم في هواها الشاعر كامل الشناوي والغريب أن كامل الشناوي من شدة حبه للمطربة نجاة الصغيرة إلا أنه رفع دعوى قضائية ضد صديق عمره ورفيق دربه جليل البنداري، وتداولت القضية شهورا طويلة في المحاكم، وانتهت برفض الدعوى في المحكمة.

كانت قصة خلاف سعاد حسني، مع شقيقتها نجاة الصغيرة حديث الجميع، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام أخبارًا عن معاناة السندريلا لسنوات طويلة من غيرة أختها الكبرى نجاة، سعاد حسنى دخلت عالم الفن وهي في الثالثة من عمرها حين شاركت في برنامج للأطفال، ثم في فيلم حسن ونعيمة، وانتقلت إلى عالم الشهرة كممثلة سينمائية موهوبة، حتى تناقلت وسائل الأعلام خبر غضب نجاة، بعد أن بدأت سعاد حسنى بالغناء في بعض أعمالها مثل صغيرة على الحب وغيرها، خوفًا من سرقة ضوء الشهرة الذي تمتعت به نجاة بسبب صوتها، ما جعل علاقة الشقيقتين تتوتر.

نجاة الصغيرة

في مجلة صباح الخير عام 1965 كتب المحرر الفني يقول: قلبي مع نجاة الصغيرة، كبر ابنها وحبيبها "وليد" ووصل إلى السن القانوني الذي يحتم عليها التنازل عنه لأبيه لانتقال الحضانة إليه بعد الانفصال، وكانت نجاة الصغيرة تزوجت من كمال حسني صديق شقيقها عام 1955 وهي في السادسة عشر من عمرها وأنجبت ابنها الوحيد وليد ليتم بعد ذلك الطلاق وعندما طلب كمال حسنى ضم ابنه اليه بكت وقالت:المفروض أن تلغى هذه القوانين الظالمة وتعدل قوانين الأحوال الشخصية، أليست المرأة أولى بابنها، لماذا لا يعدلون القوانين، ماتكتبوا ياجماعة، هي الصحافة راحت فين.

نجاة الصغيرة مع نادية لطفى فى عزاء شقيقتها سعاد حسنى

منذ اعتزال نجاة الصغيرة الحياة الفنية عاشت وحيدة في هدوء بعيدا عن الأضواء إلا أن الشائعات تطاردها أحيانا بمرضها أو وفاتها أو حجابها حتى أبدت انزعاجها الشديد من كثرة الشائعات التى تطاردها مؤخرًا وأكدت في ظهور نادر أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي وصحة جيدة، وتتابع كل جديد في الحياة وعالم الفن، وتريد قضاء بقية عمرها في هدوء، ولا تريد أي شيء من أي شخص.