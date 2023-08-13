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رياضة

باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل السلبي أمام لوريان في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

الدوري الفرنسي، سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل السلبي أمام لوريان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

 

مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان

وفشل باريس سان جيرمان في الوصول إلى  لوريان خلال المباراة التي شهدت غياب كل من كيليان مبابي المستبعد ونيمار دا سيلفا المصاب.

غياب نيمار

رجَّح  باريس سان جيرمان، غياب البرازيلي نيمار  عن مباراته ضد لوريان السبت، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

يأتي ذلك في ظلّ تقارير أفادت بأن نيمار والنادي يسعيان إلى إنهاء مسيرة اللاعب في باريس سان جيرمان، الذي انضمّ إليه من برشلونة عام 2017.

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وأعلن النادي الفرنسي الجمعة أن "نيمار جونيور يتعافى من متلازمة فيروسية ويتدرَّب في قاعة"، فيما أن الظهير الأيسر الإسباني خوان بيرنات يعزّز لياقته البدنية في قاعة أيضًا.

اللاعب البرازيلي كان غاب عن مران باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي، بسبب أوجاع شعر بها في اليوم السابق. لكنه كان حاضرًا الخميس خلال المران مع  زملائه، علمًا أنه غائب عن الملاعب في فرنسا منذ 19 فبراير إثر إصابته أثناء مباراة ضد ليل.

 

باريس سان جيرمان يخطط لفسخ عقد نيمار

ويدرس مسئولو باريس باريس سان جيرمان الفرنسي، فسخ عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، لتوفير الراتب الكبير الذي يتقاضاه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان الذي حدد سعر بيع نيمار مقابل 150 مليون يورو، يدرس حاليا فسخ عقد اللاعب بالتراضي لتوفير راتبه الكبير الذي يصل إلى 700 ألف يورو في الأسبوع.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه رغم أنباء فسخ عقد اللاعب إلا أن عودته إلى برشلونة تبدو صعبة للغاية خاصة أن النادي الكتالوني لن يتحمل راتب نيمار الكبير، كما أن النادي يعاني من أزمة مالية ويواجه صعوبة في تسجيل اللاعبين الجدد، وهو ما يجعل أمام نيمار فرصة للانضمام إلى الدوري السعودي أو الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة، يشعر بالقلق من ضم نيمار ومدى تأثيره على غرفة الملابس.

 

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الدوري الفرنسي لكرة القدم الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان كيليان مبابي نيمار جونيور

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