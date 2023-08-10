سيناريو عودة نيمار لبرشلونة في الميركاتو الصيفي

نيمار، كشفت تقارير صحفية، مفاجأة مدوية باقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من مغادرة الدوري الفرنسي خلال هذا الصيف.

وكشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن الصيغة التي يمكن أن تساهم في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد، بعد رحيله عنه في صيف 2017.

وأكدت الصحيفة أن إدارة البلوجرانا ستكون مستعدة لتقديم عرضًا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء، وهو العرض الذي قد يسهم في انضمام المهاجم البرازيلي للفريق الكتالوني مجددًا.

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وأفادت بأنه رغم اختلاف الرأي في برشلونة بشأن عودة نيمار، إلا أن كل الأمور ممكن أن تحدث في سوق الانتقالات.

وأشارت إلى أن الجانب المؤيد يتمثل في إدارة البارسا إذ يرى أن انضمامه أمرًا إيجابيًا بسبب قوته الإعلامية وموهبته الفنية، أمام جانب آخر معارض يتمثل في تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، بداعي أنه لا يريد كسر النظام في غرفة الملابس.

وواصلت الصحيفة أن باريس من جهته يمكن أن يسمح لنيمار بالرحيل مقابل حوالي 60 مليون يورو.

باريس سان جيرمان يخطط لفسخ عقد نيمار

ويدرس مسئولو باريس باريس سان جيرمان الفرنسي، فسخ عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، لتوفير الراتب الكبير الذي يتقاضاه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان الذي حدد سعر بيع نيمار مقابل 150 مليون يورو، يدرس حاليا فسخ عقد اللاعب بالتراضي لتوفير راتبه الكبير الذي يصل إلى 700 ألف يورو في الأسبوع.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه رغم أنباء فسخ عقد اللاعب إلا أن عودته إلى برشلونة تبدو صعبة للغاية خاصة أن النادي الكتالوني لن يتحمل راتب نيمار الكبير، كما أن النادي يعاني من أزمة مالية ويواجه صعوبة في تسجيل اللاعبين الجدد، وهو ما يجعل أمام نيمار فرصة للانضمام إلى الدوري السعودي أو الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة، يشعر بالقلق من ضم نيمار ومدى تأثيره على غرفة الملابس.

فيما كشفت إذاعة مونت كارلو أن البرازيلي نيمار ضمن 5 لاعبين طالبهم باريس سان جيرمان، بالبحث عن أندية للرحيل إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان رافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، كشف حقيقة اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من العودة إلى النادي الكتالوني، بعد إبلاغه ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وأكد نائب رئيس برشلونة في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية ردا على شائعات عودة نيمار: "أقول نفس الشيء الذي قلته في جولة الولايات المتحدة عندما سألتني عن مبابي، لست هنا لنشر الشائعات".

وأضاف رافا يوستي: "برشلونة يبذل قصارى جهده لتسجيل جميع اللاعبين الذين لم يتم تسجيلهم، نحن نعمل حتى يتم تسجيل الجميع قريبًا، ونعمل حتى يتم تسجيلهم بحلول يوم الأحد".

ولم يتمكن برشلونة من تسجيل سيرجي روبرتو ورونالد أروخو وأليخاندرو بالدي وإيناكي بينيا وماركوس ألونسو، والذين تم تجديد عقودهم مؤخرًا، ولا الصفقات الثلاثة الجديدة أوريول روميو وإينيجو مارتينيز وإيلكاي جوندوجان، ولا العائدون من الإعارة، عبد الصمد الزلزلولي، ولينجليه، وديست.

ويفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، بملاقاة خيتافي.