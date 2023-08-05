الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

ميقاتي: الوضع في لبنان لا يستدعي القلق والهلع

نجيب ميقاتي، فيتو
نجيب ميقاتي، فيتو

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم السبت، إن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع.

وجاءت تلك التصريحات بعد أن أصدرت ألمانيا  ودول في الخليج تحذيرات جديدة من السفر في أعقاب اندلاع أعمال عنف.

وحدثت السعودية والكويت وألمانيا وبريطانيا التحذيرات من السفر، وسط اشتباكات بين فصائل متناحرة بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل 13 شخصًا.

وقال ميقاتي  في بيان "بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة أن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطًا متقدمة".

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وأضاف البيان أن ميقاتي "كلف وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم على سلامة مواطنيهم في لبنان".

وحثت السفارة السعودية أمس الجمعة مواطنيها على مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وقالت السفارة في بيان نشر على منصة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر: "تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".

كما أصدرت الكويت في وقت مبكر اليوم السبت، بيانًا تدعو فيه مواطنيها في لبنان إلى توخي الحذر.

وقالت السفارة الكويتية في لبنان في بيان على حساب وزارة الخارجية على منصة "إكس": "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة"، لكنها لم تطلب منهم المغادرة.

وحذرت ألمانيا الأسبوع الماضي مواطنيها من السفر إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان ومناطق أخرى.

كما نصحت بريطانيا مواطنيها بعدم السفر "إلا للضرورة" إلى مناطق جنوب لبنان، بما في ذلك بالقرب من عين الحلوة.

ونزح نحو ربع سكان المخيم البالغ عددهم 80 ألفًا بسبب الاشتباكات التي اندلعت في 29 يوليو  بين حركة فتح وإسلاميين متشددين.

ووفق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فإن مخيم عين الحلوة هو الأكبر من بين 12 مخيمًا للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تأوي ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء البلاد.

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