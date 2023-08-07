الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

شروط الالتحاق بالبرنامج المتكامل "معلومات الطيران"

الأكاديمية المصرية
الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، فيتو

أعلنت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل (معلومات الطيران).

الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

وأوضحت الشركة أنه تسحب الملفات من كلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار ٦ أكتوبر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٦/ ٨/ ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء الموافق ٣/ ٨/ ۲۰۲۳.

أكاديمية الطيران تعلن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل معلومات الطيران

أولًا: للدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران عام.

بالشروط الآتية:

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- الحصول على مؤهل عال مناسب.

السن لا يزيد على (۲۸) عاما في ١/ ٥/ ٢٠٢٣.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للبنين - يقبل الذكور والإناث للعمل بجميع المطارات المدنية بجمهورية مصر العربية. - إجتياز إختبارات اللياقة الطبية / اللغة الإنجليزية / الحاسب الآلي / الاختبارات النفسية / المقابلة الشخصية.

- مدة الدراسة (۱۲) شهرًا يحصل الدارس على شهادة تؤهله للعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فور التخرج. تبدأ الدراسة بالبرنامج بعد ورود موافقات جهات الاختصاص وإجتياز

جميع الاختبارات المقررة.

شروط الالتحاق بالبرنامج المتكامل معلومات الطيران 

ثانيًا للدراسة لشغل وظيفة ضابط

 معلومات طيران تخصص خرائط ملاحية وتصميم إجراءات طيران.

بذات الشروط السابقة. - يفضل خريجي كليات علوم قسم (رياضة - هندسه مدني - آداب جغرافيا GIS أو خرائط - يشترط أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى. يتم تعيين الخريجين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

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