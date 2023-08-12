الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم بثنائية أمام أتلتيك بيلباو بالشوط الأول

الدوري الإسباني، تقدم ريال مدريد بهدف بمرمى فريق أتلتيك بيلباو بالشوط الأول خلال لقاء الفريقين الآن على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني "الليجا".

أحرز هدف ريال مدريد رودريجو سيلفا وجو بيلينجهام في الدقيقة 28 و36 من عمر المباراة.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل مواجهة مضيفه فريق أتلتيك بيلباو.

ويخوض ريال مدريد اللقاء، بالتشكيل التالي:



حراسة المرمي: لونين.

Advertisements

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا وفران جارسيا.

الوسط: كامافينجا، تشواميني وفالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو وبيلينجهام.

ويقود الأوكراني لونين حراسة مرمى ريال مدريد فى مباراة الليلة فى ظل غياب البلجيكي تيبو كورتوا بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبي.

ويبحث نادي ريال مدريد عن تحقيق انتصاره الأول أمام نادي أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني، من أجل المنافسة على حصد لقب المسابقة خلال الموسم الحالي، بعد أن حصد نادي برشلونة اللقب في الموسم الماضي، بعد صراع مع المرينجي.

ودخل الريال اللقاء بدون حارسه الأساسي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة وسوف يغيب عن عدد كبير من مباريات الموسم للنادي الملكي.

ويدخل أتلتيك بيلباو مباراة ريال مدريد باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية في السان ماميس من أجل التواجد في مركز متقدم خلال منافسات الموسم الجديد، في ظل امتلاك ريال مدريد لاعبين مميزين خلال الفترة الحالية.

ويسعى بيلباو إلى أن يحقق مفاجأة أولى في الموسم تعطيه دفعة معنوية قوية لكي يستهل مشوار منافساته الرسمية بشكل أفضل.

وتعاقد نادي ريال مدريد مع 3 صفقات خلال الأيام الماضية، بالتعاقد مع أردا جولر من نادي بشكتاش، بالإضافة إلى جود بيلينجهام من نادي بوروسيا دورتموند، وأخيرا خوسيلو من نادي إسبانيول من أجل تعويض رحيل كريم بنزيما إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

ويعتبر ريال مدريد وأتلتيك بيلباو من أقدم الأندية في الدوري الإسباني، حيث تواجه الفريقين في 217 مباراة بكافة المسابقات، وفاز ريال مدريد في 109 مباراة، بينما فاز أتلتيك بلباو في 68 مباراة، وجاءت التعادل في 40 مباراة.

إصابة تيبو كورتوا

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال تدريبات الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

وقال بيان ريال مدريد عبر الموقع الرسمي: ‏بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

إصابة نجم تركيا

وأعلن ريال مدريد مطلع أغسطس الحالي، إصابة جولر (18 عامًا) في غضروف الركبة اليمنى، واستبعاده من جولة الفريق في الولايات المتحدة وعودته إلى مدريد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإصابة التي تعرض لها جولر جعلت النادي الملكي يتابعه بقلق كبير، الأمر الذي دفع اللاعب نفسه للعمل دون توقف لكن بحذر واضح.

وأضافت الصحيفة: "بالنظر إلى أنه تم اتخاذ قرار بتجنب الخضوع لعملية جراحية، فإن ذلك يعني البطء في عودة اللاعب الشاب، حيث سيتم اتخاذ قرار رجوعه إلى التدريبات بحذر شديد".

وأشار التقرير، إلى أنه حتى الآن لا يوجد تاريخ محدد لعودة جولر، حيث يعتمد الأمر على مشاعره ورأي الفريق الطبي، وبالتالي سيتوجب على جماهير الميرنجي الصبر حتى ترى الشاب التركي على أرض الملعب.