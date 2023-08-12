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رياضة

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، يبحث جماهير كرة القدم حول العالم  عن بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني  لكرة القدم.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو

وتنقل مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو من خلال بث مباشر عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية وتنطق المباراة  في العاشرة والنصف مساء اليوم علي أرضية ملعب سان ماميس معقل فريق اتيليتك بلباو.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

تشكيل ريال مدريد 

حراسة المرمى: لونين 

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، الابا، جارسيا 

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، فالفيردي، بيلنجهام 

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خط الهجوم: فينسيوس جونيور، رودريجو 

 

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل اصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال تدريبات الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

إصابة تيبو كورتوا 

وقال بيان ريال مدريد عبر الموقع الرسمي: ‏بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

إصابة نجم تركيا

وأعلن ريال مدريد مطلع أغسطس الحالي، إصابة جولر (18 عامًا) في غضروف الركبة اليمنى، واستبعاده من جولة الفريق في الولايات المتحدة وعودته إلى مدريد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإصابة التي تعرض لها جولر جعلت النادي الملكي يتابعه بقلق كبير، الأمر الذي دفع اللاعب نفسه للعمل دون توقف لكن بحذر واضح.

وأضافت الصحيفة: "بالنظر إلى أنه تم اتخاذ قرار بتجنب الخضوع لعملية جراحية، فإن ذلك يعني البطء في عودة اللاعب الشاب، حيث سيتم اتخاذ قرار رجوعه إلى التدريبات بحذر شديد".

وأشار التقرير، إلى أنه حتى الآن لا يوجد تاريخ محدد لعودة جولر، حيث يعتمد الأمر على مشاعره ورأي الفريق الطبي، وبالتالي سيتوجب على جماهير الميرنجي الصبر حتى ترى الشاب التركي على أرض الملعب.

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ريال مدريد أتليتك بلباو الدوري الإسباني بث مباشر لمباراة ريال مدريد و أتليتك بلباو بث مباشر عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية

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