ضبط 340 جرام مخدرات بحوزة راكب بمطار القاهرة أخفاها بمنطقة سرية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب أجنبي من أصل عربي بحوزته كمية متنوعة من مخدر الماريجوانا.

ضبط 340 جرام مخدرات بحوزة راكب بمطار القاهرة

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما استوقف محمد جمال فرج مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك وهاني مصطفى رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف سعيد عبد النبي سعد مأمور الجمرك.

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المضبوطات بحوزة رجال الجمارك

بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من السجائر الإلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر وكوكتيل متنوع من نفس المخدر، عبارة عن ٦ تانك بهم الزيت المخدر المذكور و٤ سجائر الكترونية بهم نفس الزيت و٤ أجهزة خاصة بالسجائر الإلكترونية و٣ علبة بكل واحدة عشر قطع حلوى مخلوطة بمخدر الماريجوانا بوزن ١٥٧ جرامًا و٢٠ قطعة حلوي بهم نفس المخدر بوزن ٩٨ جرامًا و٣ زجاجات بهم نبات وزيت الماريجوانا بوزن ٣٢٤ جرامًا.



أمر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الأولى بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢ والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.