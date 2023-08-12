الأحد 13 أغسطس 2023
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عقارات

خبير: تفعيل منظومة الرقم القومي للعقار يحفظ الثروة العقارية

عقارات، فيتو
عقارات، فيتو

أكد المهندس رامي فارس المطور العقاري، أن تفعيل منظومة الرقم القومي لكل عقار خطوة جادة من الحكومة للحفاظ على الثروة العقارية في مصر والتعامل مع العقار من خلال الرقم القومي.

 

وأوضح فارس أن تفعيل الرقم القومي الموحد يعزز منظومة الذكاء الاصطناعي للعقارات مشيرًا إلى أن توحيد العقارات على مستوى الجمهورية، يساعد في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للثروة العقارية في مصر.


تابع المهندس رامي فارس:  القرار صائب وجاء في وقت مناسب من قبل مجلس الوزراء من أجل حصر الثروة العقارية في مصر التي تتجاوز عشرات المليارات مؤكدا أنها خطوة جادة من الحكومة للقضاء على النصب العقاري وظاهرة تسقيع العقارات.

 

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وأضاف المهندس رامي فارس أن هذه الخطوة تأخرت خاصة بعد دخول مصر عصر الرقمنة والشمول المالي والتكنولوجيا الحديثة التي تتيح تطبيق هذا المقترح حاليًّا خاصة بعد خطوة الحكومة في السابق في التصالح في المخالفات للعقارات المخالفة.

 

واتفق المهندس رامي فارس المطور العقاري مع تفعيل منظومة الرقم القومي الموحد العقارات، لأنه يصب بشكل كبير في مصلحة القطاع العقاري وخاصة منظومة تصدير العقار المصري للخارج خاصة بعد المدن الجديدة العملاقة التي تم تنفيذها مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والتى تم تخطيطها بشكل منظم وحديث.

 

وأوضح «فارس» أن الثروة العقارية في مصر تقدر بقيمة 10 تريليونات جنيه، وهناك 43 مليون عقار، معتبرًا أن القطاع العقاري المصري من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

 

وأكد أن القطاع العقاري يساهم في توفير 5 ملايين فرصة عمل، وهو ما يجعله محركًا ضخمًا للاقتصاد المصري،  خاصة وأن هناك إقبال على العقار بمعدل يتراوح بين 800 ألف ومليون وحدة سنويًّا.

 

توقع الدكتور زكريا الجوهري، خبير التقييم العقاري تحسن ملحوظ بـالسوق العقاري في النصف الثاني من 2024 بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن لم يتحسن السوق العقاري فعلى الأقل سيشهد حالة من الاستقرار بعد ارتفاعات متواصلة في أسعار العقارات دامت لأكثر من عامين متواصلين.

 

وأرجع الدكتور زكريا فى تصريحات خاصة هذا الاستقرار إلى توقعه بوصول أسعار العقارات إلى "السعر العادل" بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها مواد البناء في الآونة الأخيرة والتي يحاول المطور العقاري الموازنة بينها وبين السعر الفعلي للعقار سواء في المشروعات المقامة بالفعل أو التي مازالت تحت الإنشاء وهذا برفع أثمان العقارات تدريجيًا.

 

وأوضح أن الشهادات الدولارية بعائد يصل إلى 9% التي طرحت من قبل البنوك لن تؤثر على السوق العقاري، وهذا لأن ما يؤثر في القطاع العقاري هو ارتفاع أسعار مواد البناء والتضخم والحالة الاقتصادية العامة للبلاد، مضيفًا أن تأثير الشهادات الدولارية ضعيف جدًا ونسبي وهذا لأن 30% من الشعب المصري يضع فكرة الحلال والحرام نصب عينيه لذلك فلا يثق تمام الثقة بفكرة الشهادات البنكية.

 

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التصالح فى المخالفات الذكاء الاصطناعي القطاع العقاري المصري شهادات الدولار

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