السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

وزارة الشباب تختتم المهرجان الرياضي بالساحل الشمالي بمشاركة 10 دول

الشباب والرياضة تختتم
الشباب والرياضة تختتم المهرجان الرياضي بالساحل الشمالي، فيتو

نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، مهرجان رياضي بخليج غزالة بالساحل الشمالي بتنظيم مشترك بين الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية واتحاد الخماسي الحديث واتحاد الغوص والانقاذ.

 

وانطلقت الفعاليات تحت رعاية الاتحاد المصري للخماسي الحديث بمشاركة 500 فرد من 10 دول، وشملت مسابقات ركض وسباحة في أجواء تنافسية كبيرة من قبل المشاركين.

الشباب والرياضة تختتم المهرجان الرياضى بالساحل الشمالي بمشاركة 10 دول، فيتو 

شهد الفعاليات سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة، وشريف فتحى المدير التنفيذى للمهرجان، وأعضاء الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة.

 

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الشباب والرياضة تختتم المهرجان الرياضى بالساحل الشمالي بمشاركة 10 دول، فيتو 

جاء المهرجان ضمن حزمة الفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة التي تحرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على تنظيمها بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص والجهات المعنية تحقيقًا لرؤية الوزارة فى نشر ثقافة الممارسة الرياضية من جانب، وتنشيطا وترويجًا للسياحة الرياضية من جهة أخرى.

الشباب والرياضة تختتم المهرجان الرياضى بالساحل الشمالي بمشاركة 10 دول، فيتو 

وقامت اللجنة المنظمة للمهرجان الرياضي بخليج غزالة بالساحل الشمالى بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى بمنافسات الركض والسباحة فى ختام الفعاليات التى أشاد بتنظيمها جميع المشاركين.

الشباب والرياضة تختتم المهرجان الرياضى بالساحل الشمالي بمشاركة 10 دول، فيتو 

ومن ناحية أخرى، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمستوى وأداء اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والطبية والإدارية لمنتخبي الكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت 19 سنة، بعد حصول منتخب الناشئين علي المركز الـ8 ببطولة العالم التي أقيمت بدولة الأرجنتين، ومنتخب الناشئات على المركز الـ 16 ببطولة العالم بدولة كرواتيا.

 

وزير الشباب والرياضة يؤكد متابعته المستمرة لكافة المنتخبات

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

أشرف صبحي يشيد بأداء منتخبي الطائرة للناشئين والناشئات خلال بطولة العالم، فيتو

ولفت الوزير إلى دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس على تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية، مشيرًا أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات.

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