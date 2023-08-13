خبير أسواق مال: البورصة بطل المرحلة الراهنة و5 محفزات لتقوية سوق المال

من أهم المحفزات التي تحتاجها البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري هو الترويج القوي والمستمر لمواكبة أهم الأسواق المالية العالمية في ظل ارتفاع تكاليف التمويل.

وهناك عدد من المحفزات والمقترحات الهامة للبورصة المصرية التي من شأنها رفع كفاءة جميع القطاعات الاقتصادية يستعرضها خبير لأسواق المال خلال السطور التالية:

حسام عيد، فيتو

الاستفادة القصوى والاستخدام الأمثل لأهم وأسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة

يقول حسام عيد خبير أسواق المال لـ “فيتو”: من المهم الاستفادة القصوى وايضا الاستخدام الأمثل لأهم واسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة في ظل ما يشهده الاقتصاد القومي من تحديات، الأمر الذي سوف يترتب عليه مزيدا من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة وأيضا انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي وانخفاض عجز ميزان المدفوعات، ويمكن سرد أهم 5 محفزات تحتاجها البورصة المصرية لرفع كفاءة الاقتصاد المصرى خلال السطور التالية:

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5 محفزات تحتاجها البورصة المصرية لرفع كفاءة الاقتصاد المصرى

1- ضرورة السعي من العاملين فى مجال الأوراق المالية إثبات أن البورصة المصرية هي أهم وأسرع وسيلة لتوفير التمويل اللازم للحكومة منعدم التكلفة.

2- ضرورة تشكيل مجموعة اقتصادية من أفضل خبراء الاقتصاد المصري لإدارة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية في اسرع وقت والعمل على نجاحه وتحقيق الهدف من تنفيذه وهو توفير التمويل اللازم سواء بالطرح العام وتوسيع قاعدة المساهمين أو بدخول مستثمر استراتيجي واستخدام حصيلة الطرح لتوسعة أنشطة الشركات.

3- ضرورة العمل على نجاح برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بتوافر أهم عوامل النجاح وهم التسعير الجيد والترويج الجيد.

4- التأكيد على أن البورصة المصرية هي بطل المرحلة الراهنة وذلك من خلال دورها الرئيسي في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المستثمرة سواء الغير مباشرة والمباشرة أيضا.

5- بعد تنفيذ صفقات استحواذ على أربع شركات من الشركات الكبرى المقيدة بـالبورصة المصرية والرائدة في مجالاتها من الصندوق السيادي السعودي بالعام الماضي بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار نجحت هذه الشركات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة إيراداتها وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لتوسعة أنشطتها وبالتالي انعكس إيجابًا على الناتج القومي الإجمالي المحلي.