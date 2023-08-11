تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الخميس وأداء الأسواق الخليجية.



البداية من الكويت

تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات الخميس بضغط هبوط 5 قطاعات.



وانخفض المؤشر الأول 0.13% وتراجع العام 0.18% كما تراجع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.59% و0.41% على التوالي.



وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 5.88 مليون دينار، وزعت على 41.42 مليون سهم، بتنفيذ 1.35 ألف صفقة ضغط على الجلسة.

و تراجع 5 قطاعات في مقدمتها المنافع بـ0.51% بينما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها العقار بـ0.41% واستقر قطاعا التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية وجاء سهم الرابطة في مقدمة التراجعات بـ4.84% بينما تصدر عربي قابضة الارتفاعات بنحو 5.85%.

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وحول أنشط الأسهم تداولًا فقد تصدر جياد المرتفع 1.50% الكميات بـ8.09 مليون سهم بينما تقدم أرزان السيولة بقيمة 934.39 ألف دينار بنمو 1.32%.



وفي المملكة العربية السعودية

أنهت الأسهم السعودية أطول سلسلة تراجع يومية منذ سبع سنوات لتغلق عند 11286 نقطة رابحة 41 نقطة بنحو 0.37 في المائة في نهاية جلسة الامس.



ثم عاود الارتفاعات في مستهل جلسة الخيس ليرتفع بنسبة 0.50% وهي تقدر ب55 نقطة ليصل الي 11340 نقطة مع تحسن في قيم التداولات لتصل الي 6.5 مليار ريال بنهاية الجلسة.



ويأتي الارتفاع عقب موجة تراجع طويلة أوصلت الأسعار لمستويات جاذبة للسيولة الشرائية التي بدأت تزداد قوتها في الجلسات الأخيرة.



وفي الامارات

ما زالت المؤشرات في المنطقة الحمراء حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.59% وهي تقدر ب25 نقطة ليصل إلى 4046 نقطة محتفظا بوجوده أعلى مستوي 4000 نقطة بقيم تداولات تصل إلى 450 مليون درهم.



وفي سوق أبو ظبي

تواجد المؤشر فوتسي أبو ظبي في المنطقة الحمراء حيث انخفض بنسبة 0.37% وهي تقدر بـ 37 نقطة ليصل إلى 9916 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى مليار و200 مليون درهم.