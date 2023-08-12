استمرار فاعليات دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بالقليوبية

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية،تنفيذ دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية، الذى تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، تحت شعار "دورى الشوارع والاحياء والساحات الشعبية " بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن فاعليات دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والساحات الرياضية، تأتى تحقيقا لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التوسع فى البرامج والأنشطة بهدف زيادة عدد المستفيدين ونشر ثقافة الممارسة الرياضية لكافة فئات المجتمع، ووصول الخدمات والبرامج التى تقدمها الوزارة لأكبر عدد ممكن من المشاركين.



دوري الاندية الصغيرة والاحياء والساحات الشعبية في خماسي كرة القدم علي مستوى إدارة شبين القناطر بمركز شباب مدينة شبين القناطر

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واسفرت نتائج المباريات كالتالي فوز فريق نادى شبين القناطر على فريق كفر طحوريا ٢/صفر،فوز فريق مدينه شبين القناطر على فريق الحصافه ٢/صفرفوز فريق العسايله على فريق كفر الشوبك ٢/صفر، فوز فريق عرب جهينه على فريق نادى شبين القناطر ٣/صفر،فوز فريق مدينه شبين القناطر على فريق على فريق العائلة ٣/٢بضربات الترجيح،فوز فريق مدينه شبين القناطر على فريق عرب جهينه ٢/ ١.



جدير بالذكر أن منافسات دورى الأنديـة الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية بالقليوبية تشمل دورى خماسي كرة القدم، تنس طاولة وكرة اليد ، وتبدأ مراحل التنفيذ بالمرحلة التمهيدية بالادارات الفرعية وتصعيد المركز الأول والثاني من كل ادارة بواقع ١٦ فريق لتنفيذ التصفيات على مستوى المحافظة وصولا للمباراة النهائية،وتستمر الفاعليات والمنافسات حتى شهر أكتوبر القادم وصولا للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية

وتاتى هذه الأنشطة والفاعليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وتنفيذ ادارة الرياضة بالمديرية تحت إشراف الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، محمد عزازى مدير ادارة الرياضة بالمديرية.

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