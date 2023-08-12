السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

تقديم خدمات طبية لـ410 آلاف مواطن بحملة 100 يوم صحة بالبحيرة (صور)

فعاليات حملة 100
فعاليات حملة 100 يوم صحة بالبحيرة، فيتو

تواصل مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة  فعاليات المبادرة من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة وسط إقبال متزايد من المواطنين المترددين، حيث قدمت خدماتها المجانية في صحة المرأة لعدد 23242 منتفعة زيارة أولى و133672 زيارة دورية وفى السمعيات لعدد 17419 والأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى لعدد 92245 والأورام السرطانية لعدد 134000 وصحة الأم والجنين لعدد 9073 مواطنا.


ويأتي ذلك فى إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية " 100 يوم صحة " أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة  أن الحملة من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات ضمن المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين.

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حملة 100 يوم صحة بالبحيرة، فيتو
حملة 100 يوم صحة بالبحيرة، فيتو
حملة 100 يوم صحة بالبحيرة، فيتو
حملة 100 يوم صحة بالبحيرة، فيتو


وقد وجهت الدكتورة نهال بلبع بضرورة التنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون للفرق الطبية للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها وتناشد المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة بنطاق المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن الحملة تنفذ بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريقا متحركا سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين، وبدأت فعالياتها  فى  25 /6 وتستمر حتى 1 /10/ 2023م.

كما تقدم الحملة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكانا على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

حملة 100 يوم صحة بالبحيرة، فيتو
حملة 100 يوم صحة بالبحيرة، فيتو
حملة 100 يوم صحة بالبحيرة، فيتو
حملة 100 يوم صحة بالبحيرة، فيتو

ويتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريقا متحركا بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركزا بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.

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خدمات طبية البحيرة 100 يوم صحة حملة 100 يوم صحة مديرية الصحة بالبحيرة

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