البدء في تشغيل المجمعات الخدمية بقرى حياة كريمة في شبين القناطر

أعلنت محافظة القليوبية البدء في تشغيل المجمعات الخدمية التي انتهت بمركز شبين القناطر إحدى قرى حياة كريمة.

أشارت المحافظة في بيان لها اليوم أن المبادرة نجحت في الإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية مشيدًا بالجهد المبذول بمركز شبين القناطر في تنفيذ المبادرة والتي تعد شهادة ميلاد حقيقية.

أشار البيان أنه تم تشغيل مجمع خدمات المواطنين والمكون من 3 طوابق حيث يضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ومكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين) ووحدة محلية ووحده تضامن اجتماعي ومجلس محلي وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد

أضاف البيان أن المجمعات الخدمية بتقديم خدمات ٦ مجمعات كفرشبين وطحانوب ومنشأة الكرام والمريج وطحوريا والأحراز (بيان صلاحيه الموقع - ترخيص أعمال البناء - ترخيص هدم - توصيل مرافق دائمة - رخصه فتح محل - إلغاء رخصه محل - ترخيص اعلان - شهادة مطابقه...) بخلاف التضامن الاجتماعي والتموين

وأن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات مشيرًا إلى أن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي والوصول إلى عمق الريف لتقديم خدمات مميزة للمواطنين بافتتاح وتشغيل مراكز تكنولوجية مصغرة.

كما حرص خالد العرفي رئيس المركز والمدينة في إطار توجيهات محافظ القليوبية لموظفي تلك المجمعات الخدمية من مسئولي مكتب التموين والوحدة المحلية والتضامن الذين تم البدء فى أداء العمل بمجمع الخدمات الحكومية وذلك للتأكد عليهم بتقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق مؤكدًا على العاملين بحسن استقبال المواطنين وانهاء مصالحهم بسهولة ويسر وطبقًا للقانون.

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في إطار توجيهات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهشام آمنه وزير التنمية المحلية وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.