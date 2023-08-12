السبت 12 أغسطس 2023
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عقارات

تنفيذ 19 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي فى العبور الجديدة

شقق الاسكان، فيتو
شقق الاسكان، فيتو

كشف المهندس احمد على رئيس جهاز مدينه العبور الجديدة عن أعمال تنفيذ  ٨٠٦ عمارات بإجمالى ١٩٣٤٤وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل.

وأشار إلى تنفيذ  عدد ٧ أسواق تجارية وعدد ٤ مراكز طبية وعدد ٥ مدارس بمراحل مختلفة وعدد ٤ حضانات وعدد ٢ ملعب خماسي ومخبز بالمدينة، مؤكدا على ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ المقررة للمشروع.

كما أكد على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال صيانة عمارات الإسكان الاجتماعى، واستمرار اعمال الصيانه الدورية لمواسير الصرف والمياه وإنارة المداخل لعمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة ال٢٦٠٠ فدان ٠

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مزاد علني لتخصيص وحدات خدمية بنظام حق الانتفاع

وتواصل هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان طرح عدد من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية للبيع بنظام حق الانتفاع او بالمزاد العلني.

وتطرح الهيئة بمدينة سوهاج الجديدة، منفذ بيع "كانتين" بمساحة 18 م2 داخل مقر الجهاز بنظام مقابل الانتفاع، لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني يوم الأربعاء المقبل الموافق 16/8/2023.


كما أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم طرح 12 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2: 40م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، لزيادة الخدمات بالمدينة.

وأضاف المهندس عادل النجار، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة بدر سيبدأ يوم الأحد الموافق 1/10/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023، في تسليم قطع الأراضي السكنية بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن بالمنطقتين  B &  A  الترفيهية خلف جامعة مدينة بدر، وذلك في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من الجهاز.

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وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة A الترفيهية خلف جامعة بدر، من 2: 23، يوم الأحد 1/10/2023، والقطع من 24: 43، يوم الإثنين 2/10/2023، والقطع من 44: 63، يوم الثلاثاء 3/10/2023، والقطع من 64: 84، يوم الأربعاء 4/10/2023، والقطع من 85: 112، يوم الأحد 8/10/2023، والقطع من 113: 134 يوم الإثنين 9/10/2023، والقطع من 135: 157، يوم الإثنين 9/10/2023، والقطع من 158: 179، يوم الثلاثاء 10/10/2023، والقطع من 158: 179، يوم الأربعاء 11/10/2023، والقطع من 180: 202، يوم الأحد 15/10/2023، وتم تخصيص يومي الإثنين 16/10/2023، والثلاثاء 17/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمنطقة A.

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الاسكان الاجتماعي الدكتور عاصم الجزار المهندس أحمد على رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة المهندس عمار مندور هيئة المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة بدر

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