لأول مرة، علوم أسيوط تطرح برنامجًا جديدًا عن "الفيزياء الإشعاعية الطبية" للعام الجديد

كشف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تطرح برنامجًا جديدًا للدراسة بمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة، وهو برنامج: الفيزياء الإشعاعية الطبية، والذى يجمع بين الفيزياء الحيوية، وعلوم الحياة، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة به، لأول مرة في العام الدراسي الجامعي 2023/ 2024؛ حيث يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتي العلوم، والرياضة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، أن جامعة أسيوط تستحدث برامج مميزة بالكليات المختلفة، والتي تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في تخريج دفعات من الخريجين المسلحين بالمهارات العلمية المختلفة؛ وهو ما يأتي متوافقا مع رؤية الدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

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أخصائي أمان إشعاعي

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، إن البرنامج يتيح لحامله العمل في المجال الطبي من خلال إمكانية العمل في المستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة؛ كأخصائي تطوير وتخطيط إشعاعى، أو كإخصائي أمان إشعاعي، وتأمين المصادر المشعة تحت إشراف الطبيب المختص، وكذلك التعامل مع برامج الحاسب الآلي المختلفة، والتخصصية؛ كالتي تدير أجهزة الأشعة المقطعية، والرنين النووي المغناطيسي، وأجهزة الموجات الصوتية، والميكانيكية المختلفة، وكذلك العمل في مجال التكنولوجيا الحيوية من خلال؛ العمل في شركات التكنولوجيا الحيوية التي تعمل في مجال إنتاج المصادر المشعة الطبية وتأمينها؛ للاستخدام الطبي، وإمكانية العمل في شركات تسويق الأجهزة الطبية.





وأضاف الدكتور عبدالحميد أبو سحلي، عميد كلية العلوم، أن البرنامج يمكن حامله من العمل- أيضا- في مجال المراقبة والرصد البيئي من خلال: العمل كإخصائى أمان نووي، ونشاط إشعاعى؛ وذلك في خدمة مؤسسات الدولة المختلفة؛ كالمطارات، والموانىء البحرية، والمنافذ البرية؛ لتحديد الجرعات الإشعاعية في الواردات، والعمل في مجال الصحة المهنية بالمؤسسات، ووزارة البيئة، وفي مجال البحث العلمي؛ حيث يستطيع الخريج بما لديه من تأهيل العمل في البرامج المتعلقة بالوقاية من الإشعاع، ومعايرة الأجهزة، وقياس الجرعات الإشعاعية، ومختبرات البحث العلمي في تخصصات الفيزياء الحيوية، والطبية، ومراكز الأمان النووي، وتكنولوجيا الإشعاع المختلفة، ومراكز البحوث الطبية.

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