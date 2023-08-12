مؤلف كتاب خالد الصاوي: فخور بتدوين مسيرته والصاوي فنان شامل (فيديو وصور)

عبر الكاتب محمد عبد الرحمن زغلول عن سعادته بتدوينه كتاب الفنان "خالد الصاوي" ضمن إصدارات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، قائلا: "كنت فخور بأني بدون كتاب عن خالد الصاوي.. وهو فنان شامل وطوال الوقت أعماله كانت على اتصال مباشر بكافة القضايا المجتمعية".

محمد عبد الرحمن زغلول

وأضاف "عبد الرحمن": "خالد الصاوي أخرج ومثل وكتب شعر وهو في الجامعة وعمل قام بتأليف أشعار عدد من المسرحيات".

وتابع: "وعلى عكس مسرح خالد الصاوي الذي يتناول هموم الجمهور.. كان الصاوي في مجالات الشعر والقصة يتحدث من نفسه إلى العالم.. من مطلق نفسه.. وله مجموعة قصصية في غاية الروعة وأرى أننا افتقدنا قاص مهم بابتعاده عن القصة القصيرة".

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وأكد الكاتب محمد عبد الرحمن أن الفنان خالد الصاوي سيصدر قريبا عدد من الأعمال الكتابية الجديدة سواء المسرحية أو الشعرية.

ندوة مناقشة كتاب خالد الصاوي

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب "خالد الصاوي" للكاتب والناقد محمد عبد الرحمن زغلول الصادر عن المهرجان القومي للمسرح، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان القومي في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث يعد خالد الصاوي أحد المكرمين هذا العام بالمهرجان.

ويحضر الندوة عدد من الفنانين والكتاب ومنهم الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، والدكتور والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة، ويدير الندوة الكاتب إبراهيم الحسيني.

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.