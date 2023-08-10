الخميس 10 أغسطس 2023
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منوعات

لصوص ينبشون القبور في فرنسا من أجل تحقيق أرباح

نبش القبور، فيتو
نبش القبور، فيتو

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، واقعة غريبة، تمثلت في نبش عدد من القبور، من قبل لصوص، من أجل تحقيق أرباح ثمينة.


لصوص ينبشون القبور في فرنسا 

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، أن أكثر قبر في سبع بلدات بالقرب من مدينة ميلوز شمال شرق فرنسا، تعرضوا للنهب من قبل مجموعة من اللصوص يبحثون عن أشياء معدنية، لإعادة بيعها كمواد خام.

 

ومن جانبها ذكرت صحيفة "لا فيجارو" الفرنسية، أن اللصوص استهدفوا سرقة تماثيل صغيرة، مخطوطات بالماء المقدس، وزينة جنائزية من البرونز، حيث تم تسجيل حوالي 220 سرقة بسبع مقابر في Haut-Rhin خلال حوالي عشرة أيام.


ذكرت أن اللصوص لم يحدثوا أي أضرار في المقابر، بل كانوا يبحثون عن معادن لإعادة بيعها، وهم يستهدفون المقابر الموجودة خارج الأنظار في الريف.

 

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وأشارت بلدية كينجرشيم إلى أن "تحقيق الدرك جار"، فيما نصحت الشرطة عمداء القسم بإغلاق المقابر ليلا.

 

فيما قام رئيس بلدية كينجرشيم لوران ريتشي، بوضع ملصقات عند مدخل المقبرة لتحذير السكان "حتى يكونوا يقظين ويذهب الضحايا لتقديم شكوى".

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