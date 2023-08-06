الأحد 06 أغسطس 2023
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تريند

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

ترشح جمال مبارك لرئاسة
ترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية، فيتو

جمال مبارك، وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة قوية إلى الشعب المصري، مؤكدًا أن جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو أي انتخابات رئاسة على الإطلاق، سواءً كان ترشحه قانوني أو غير قانوني.

ترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية

ترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية 2024، وصفه توفيق عكاشة بأنه لا مكان له من الحقيقة، مؤكدًا أن ما يتردد عن ترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية مجرد شائعة، واصفًا من يدعون ذلك بأنهم أصحاب أحلام غير صحيحة.

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هل يترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية، فيتو

وقال توفيق عكاشة عن ترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية 2024:  "هذه رسالتي الى شعب مصر كله وتذكرو كلماتي السيد جمال مبارك لن يخوض أي انتخابات رئاسية نهائي سواء كان هناك قانون يمنعه أو لا يوجد قانون يمنعه". 

وتابع توفيق عكاشة فقال: "وأصحاب الأحلام التي لا مكان لها في الحقيقة مع نفسهم وهذا الموضوع كله ليس له اساس من الحقيقة منذ صدور شائعاته فهي لم تخرج عن نطاق الإشاعة".

شائعات ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية

جدير بالذكر أنه ترددت شائعات عن ترشح جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، لرئاسة الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وزاد من تأثير تلك الشائعة رد علاء مبارك، شقيق جمال مبارك، على تغريدة زعمت منع شقيقه، جمال مبارك من الترشح بانتخابات الرئاسة المقبلة، وحتى عام 2030.

وجاءت تغريدة، التي حذفها صاحبها بعد ذلك، تقول "الناس اللي بيطالبوا بترشيح جمال مبارك للرئاسة والناس اللي بيعارضوا وبيهاجموا جمال مبارك.. انتوا الإتنين شوية... بصوت توفيق عكاشة لأن جمال مبارك ممنوع من الترشح بقوة القانون حتى 2030.."

ليعلق علاء مبارك على التغريدة قائلًا: "نفسي أعرف مين الـ... اللي قال لحضرتك المعلومة دي 2030.. معلومة غير صحيحة اسف".

موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر

 يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستعُقد خلال عام 2024، وبحسب التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس الشعب في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2024، بدلا من 2022، ويحقق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.

جمال وعلاء مبارك، فيتو

وكان هنك جدلًا كبيرًا حول ترشيح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة المقبلة، ليشير البعض أن البراءة التي حصلت عليها عائلة مبارك، جاءت فقط على النزاعات القانونية تجاههم بالخارج، ولكن بالنسبة لمصر لا يزالوا مدانين بأحكام القانون، وبذلك لن يتمكن جمال مبارك من مباشرة حقوقه السياسية، طالما أنه لايزال مدان في قضية القصور الرئاسية، التي صدرت بحقه أحكاما قضائية.

رد الاعتبار كلمة سر ترشح جمال مبارك للرئاسة

وأشار البعض أن الإدانة تدخل في باب "الجرائم المخلّة بالشرف"، وطبقًا لقانون مباشرة الحياة السياسية فلا يحق لجمال أو علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، وأوضح آخرون أنه حتى بعد انقضائه يظلّ عليهما تقديم ما يعرف بـ"طلب رد اعتبار" ليتمكن من ممارسة العمل السياسي. 

وأكد آخرون أنه بعد انتهاء الست سنوات المقررة في القانون، يتبقى فقط حصول علاء وجمال مبارك على حكم "رد الاعتبار" من المحكمة، ليتمكنا من مباشرة حقوقهما السياسية والترشح لأي منصب سياسي، وتولي المناصب العامة.

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