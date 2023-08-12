هيونداي سنتافي XRT تعتمد على الشراسة في التصميم للسير على الصحراء

تبحث دائما سيارات هيونداى عن التميز الدائم في تطوير السيارات لمنافسة كبرى الشركات، وظهر ذلك فى تصميم سيارات سنتافي XRT الاختبارية، التي تتوفر باثنين من المحركات، وهما محرك 2.5 لتر توربو بقوة 277 حصانًا، يتم توصيله بناقل حركة مزدوج القابض بثماني سرعات، والخيار الآخر هو محرك هجين توربو بسعة 1.6 لتر وأربع أسطوانات بقوة 178 حصانًا يتصل بناقل الحركة الأوتوماتيكي بست سرعات.

وأكدت شركة هيونداى، أن المحرك توربو سعة 2.5 لتر سيارة سنتافي من التسارع من 0 إلى 100 كلم في الساعة في 8.0 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 210 كم / ساعة، وبينما المحرك الهجين 1.6 لتر فيأخذ السيارة من 0 إلى 100 كلم في الساعة في 9.5 ثانية وبسرعة قصوى تبلغ 190 كلم في الساعة.

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مزايا عديدة تنطلق بها هيونداي سنتافي XRT الاختبارية

وتصف هيونداي سنتافي XRT سيارة اختبارية مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعشاق الهواء الطلق” مع استخدام زخرفة الخط ومجموعة متنوعة من المكونات، حيث يوجد رف سقف بإطار احتياطي، وسلم في الخلف، وتوجد حقيبة تخزين صغيرة على الجانب في الخلف، وإطارات أكثر صلابة من السيارة العادية أيضًا، وهناك جنوط سوداء بخمسة أذرع.

وتوضح شركة هيونداى عن أي تعديلات فى تصميم مقصورة XRT، تعديلات هناك لمطابقة الأجزاء الإضافية من الخارج، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هيونداي تخطط لتقديم القطع على XRT كملحقات المصنع أو ما إذا كانت الأجزاء مخصصة فقط للعرض على هذه السيارة.

هيونداي سنتافي XRT الاختبارية

وتتبنى سيارات هيونداي سنتافي الجديدة مظهرًا خارجيًا يشبه الصندوق مما يجعل الطراز الجديد يبدو أكثر شراسة من أي جيل سابق.

أسعار سيارات هيونداي النترا HD موديل 2024

يصل سعر الفئة الاولى GL نحو 690 ألف جنيه بدلًا من 665 ألف جنيه بزيادة 25 جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية SR نحو 700 ألف جنيه بدلًا من 675 ألف جنيه بزيادة 25 جنيه.

يصل سعر الفئة الثالثة DAB ABS نحو 715 ألف جنيه بدلًا من 690 ألف جنيه بزيادة 25 جنيه.

يصل سعر الفئة الرابعة هاي لاين 725 ألف جنيه بدلًا من 700 ألف جنيه بزيادة 25 جنيه.

مواصفات محركات سيارات هيونداي النترا HD في مصر

وتتميز السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 121 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر، كما تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات. ويمكنها التسارع إلى 100 كم في الساعة في 11.3 ثانية.

تستسعد هيونداي للكشف عن سيارتها أيونيك 5 N في بمهرجان جودوود Goodwood للسرعة، وحرص القسم الأسترالي داخل الشركة علي صناعة السيارات على إظهار تصميم السيارة.

ويظهر أول N كهربائي، قبل يومين من العرض الأول الرسمي في جودوود. من غير الواضح ما إذا كان الفرع الأسترالي قد نشر اللقطات عن طريق الخطأ في وقت مبكر جدًا، أم أنه كان قرارًا متعمدًا.

تظهر ايونيك 5 N باللون الأزرق مع لمسات حمراء مألوفة مستعارة من السيارات التي تعمل بالوقود، ويبدو أن ماظهر بالفيديو لن يختلف عن نفس نموذج الانتاج الفعلي الذي رآه جواسيسن السيارات يخضع للاختبار النهائي الأسبوع الماضي، يركب N 5 على عجلات 21 بوصة ثنائية اللون مع إطارات 275/35 ZR21 وملاقط فرامل حمراء تحمل بفخر شعار N، كما تتميز السيارة الكهربائية الساخنة بهيكل أكثر عدوانية مع مآخذ هواء إضافية في المصد الأمامي بالإضافة إلى المصدات الخلفية المهواة.

واجهة خلفية بمنظومة اضاءه حديثه

في هذا السياق تكشف ملامح التصميم الخارجي أيضا أغطية المرايا الجانبية السوداء اللامعة، وجناح سقف مكتنزة، وممسحة خلفية، وضوء مكابح ثالث شبه منحرف يحل محل الشريط العريض للطراز غير M.