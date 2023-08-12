السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

كبير أمناء متحف الأقصر: 3000 قطعة أثرية وأكثر منهم في المخازن المتحف

متحف الأقصر،فيتو
متحف الأقصر،فيتو


كبير أمناء متحف الأقصر لبوابة فيتو:

عرض القطع الأثرية التي لا يصلح عرضها في مكان مفتوح هدف بناء المتحف

قاعة مجد طيبة تضم الآثار الخاصة بمدينة طيبة

المتحف يضم  حوالي3000 قطعة أثرية وأكثر منهم في المخازن

الرئيس مبارك أهم الشخصيات التي زارت متحف الأقصر

 

يعتبر متحف الأقصر أكبر وأضخم صرح  تاريخى، كما أنه يعد أكبر مقر يجمع الآثار المصرية والقطع النادرة من التاريخ الفرعونى، والتماثيل الخاصة بملوك الأسر المختلفة والمومياوات النادرة لملوك وأمراء الفراعنة وأدواتهم، للك التقت فيتو  الفت نعيم، كبير أمناء متحف الأقصر،  للحديث عنه وعن عمليات التطوير التي حدثت به واشهر الزعماء والزوار الين قاموا بزيارته فالي التفاصيل

 

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من بنى متحف الأقصر والهدف من بنائه؟

صمم متحف الأقصر  المهندس محمود الحكيم،  وبناه المهندس ويصا عبد النور1975، وتم عمل إضافتين لمتحف الأقصر خبيئة معبد الأقصر سنة 198‪9،اكتشفت بمحض الصدفة أثناء عمل  البعثات في الحفريات داخل الفناء الرئيسي للملك امنمحوتب الثالث في المعبد،

 حيث تم استخراج 24 قطعة أثرية منهم 17 قطعة بحالة جيدة جدا عرضت في المتحف عام 199‪1والباقي مهشم غير صالح للعرض، والإضافة الثانية، توسعة متحف الأقصر بافتتاح قاعة مجد طيبة2004، حيث بدأـ فكرة التوسعة منذ التسعينيات إلى أن  تمت 200‪3 وبدأنا نستعد لعرض ما يخص فقط مدينة طيبة وكل ما يخصها من أثر للملوك والقادة في تلك الحقبة وأدواتهم الحربية مثل السهام والقلاع الرماح، والغرض الأساسي من المتحف عرض كل القطع التي لا يصلح عرضها في مكان مفتوح

 

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كيف  يتم الترويج للقطع الأثرية داخل متحف الأقصر؟

 

يتكون المتحف من طابقين، والمعروضات الأثرية داخله تعرض على حسب التسلسل التاريخي، الطابق الأول افتتح عام 197‪5، وهى صالة سوبك، وتم استكمال المتحف وفقا للمخطط الرسمي بالتوسعة الثانية افتتاح قاعة مجد طيبة، ويتم إقامة  معرض  مؤقت لعرض القطع الأثرية المخزنة المناسبة لحدث معين، ويستمر من شهر إلى سنة كاملة

وأيضا بجهود الدكتور علاء المنشاوي مدير متحف الأقصر تم العثور على عدد من  القطع الأثرية، التي تم العثور عليها والاستعانة بها في المعرض المؤقت،حسب قيمتها التاريخية والعلمية.

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كم عدد القطع الأثرية المتواجدة في المتحف؟ 


متحف الأقصر يتضمن حوالي3000 قطعة معروضة ومثلهم وأكثر في المخازن، أهمهم تمثال الملك تحتمتس الثالث من حجر الشيست، الذي يوضح براعة الفنان المصري القديم في تشكيل أصلب الحجارة للرسم عليها ملامح الإنسان بكل دقة

 ويوجد أيضا قطع أثرية اساسية في المتحف وهو الإله سوبك والملك امنمحوتب الثالث، الذي حاول الملك رمسيس الثاني انتساب ذلك المنحوتة لنفسه التي تدل على الحياة الأبدية بكتابة اسمه عليها،

 

 

ويوجد في قاعة مجد طيبة أقواس والرمح ولادة ذ هبية، وفأس من الذهب والخشب،التي تستخدم في الحروب، ومومياء الملك أحمس الأول طارد الهكسوس والأخرى مومياء ملكية ربما للملك رمسيس الأول، التي بيعت لأمريكا حيث تم استيرادادها عن طريق الدكتور زاهي حواس عام 200‪3 مع امتداد المتحف لمناسبة امتداد مجد طيبة.

أهم الشخصيات التي زارت متحف الأقصر؟ 


متحف الأقصر من المتاحف التي لها شأن كبير في الحفاظ وعرض وترميم القطع الأثرية على مدار جميع السنوات الماضية منذ افتتاحه، حيث كان من أبرز الشخصيات التي زارت متحف الأقصر، هو الرئيس محمد حسني مبارك 200‪4، بافتتاح الامتداد الجديد قاعة مجد طيبة.

 

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