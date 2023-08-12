السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أول تعليق من توتنهام على رحيل هاري كين لبايرن ميونخ

هاري كين، فيتو
هاري كين، فيتو

هاري كين، حرص دانييل ليفي، رئيس توتنهام، التعليق على رحيل الهداف التاريخي للسبيرز هاري كين، إلى صفوف بايرن ميونخ

وقال رئيس توتنهام خلال بيان رسمي: "لقد سعينا لفترة طويلة في إقناع هاري وممثليه بتمديد عقده من خلال عدة عروض، سواء كان قصير الأجل أو طويل الأجل، لكن هاري كان واضحا، بأنه يريد تحديا جديدا، ولن يوقع لنا هذا الصيف، لذلك، وافقنا بمضض على نقله".

وواصل: "لقد شهدنا اللاعب الذي خرج من أكاديميتنا يصبح واحدا من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص السبيرز على الإطلاق، ويصبح واحدا من نخبة مهاجمي كرة القدم العالمية".

Advertisements

وتابع: "لقد كانت رحلة مذهلة حقا، إن إنجازات هاري وأرقامه تقول كل شيء عن اللاعب، وطوال 19 عاما في النادي، كان هاري نموذجا مثاليا، داخل الملعب وخارجه، ومصدر إلهام للاعبين الشباب الذين يحلمون بالسير على خطاه".

وأتم: "أود أن أشكر هاري على كل ما فعله لنا، كل الذكريات، كل الأرقام - نتمنى له ولعائلته كل التوفيق في المستقبل. من الواضح أنه مرحب به دائما. إنه عضو محبوب ومقدر في عائلة السبيرز، إلى الأبد في تاريخنا".

 

هاري كين يودع توتنهام

وودع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، جماهير النادي الإنجليزي اليوم السبت، قبل إعلان انتقاله رسميا إلى نادي بايرن ميونخ، في صفقة قياسية.

واجتاز كين جميع الفحوصات الطبية خلال الساعات الماضية قبل التوقيع على عقود انتقاله للنادي البافاري، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونشر كين مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "تويتر"، ودع خلاله جماهير السبيرز قبل الإعلان الرسمي عن رحيله.


وتضمنت رسالة كين كلمات مؤثرة: "من الصعب قول كلمة وداع للنادي والجماهير التي فعلت الكثير من أجلي طوال مسيرتي".

وواصل: “من المحزن أن تركت النادي الذي قضيت فيه ما يقرب من 20 عامًا من حياتي، من صبي يبلغ من العمر 11 عامًا إلى رجل يبلغ من العمر 30 عامًا الآن، الكثير من اللحظات الرائعة والذكريات الخاصة التي سأعتز بها إلى الأبد”.

 

وأتم "ستظلون دائما في قلبي.. شكرا توتنهام وشكرا لجماهيره".

وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، رسميًا، اليوم السبت، عن التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين من توتنهام بعقد لمدة 4 سنوات.

وقال بايرن ميونخ، إن كين البالغ من العمر 30 عامًا، وقَّع عقدًا يمتد حتى 2027

وأوضح النادي البافاري: "تعاقد بايرن ميونخ مع هاري كين قادما من توتنهام، وافق مهاجم إنجلترا البالغ من العمر 30 عامًا على شروط مع بطل الرقم القياسي الألماني حتى 30 يونيو 2027 وسيرتدي القميص رقم 9".

ونقل موقع بايرن ميونخ عن هاري كين قوله: "أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من بايرن ميونخ الآن، بايرن ميونخ هو أحد أكبر الأندية في العالم، ولقد قلت دائمًا إنني أريد المنافسة وإثبات نفسي على أعلى مستوى خلال مسيرتي، يتم تعريف هذا النادي من خلال عقلية الفوز، إنه شعور جيد للغاية أن أكون هنا".

 

أرقام هاري كين

وانضم كين إلى أكاديمية توتنهام هوتسبر عام 2009، ومثّل النادي في جميع الفئات، ووقع أول عقد احترافي له في يوليو 2010

ولعب كين 435 مباراة مع توتنهام، وسجل 280 هدفا، ليصبح هداف النادي التاريخي.

ونال كين جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ المسابقة، بعد آلان شيرر.

كما سجل كين 58 هدفًا في 84 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وهو الهداف التاريخي للمنتخب.

أرقام هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الجديد (إنفوجراف)

رسالة هاري كين إلي جماهير توتنهام بعد انضمامه لبايرن ميونخ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هاري كين توتنهام بايرن ميونخ توتنهام هوتسبير نادي بايرن ميونخ بايرن ميونخ الالماني

مواد متعلقة

أرقام هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الجديد (إنفوجراف)

رسالة هاري كين إلي جماهير توتنهام بعد انضمامه لبايرن ميونخ

أرقام هاري كين صفقة بايرن ميونخ التاريخية

هاري كين ضمن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة لايبزيج في السوبر الألماني الليلة

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وأدبي

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

تنسيق الجامعات 2023، الكليات الأدبية أمام طلاب المرحلة الثانية

لطلاب المرحلة الثانية في التنسيق، قوائم الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

أسعار الذهب تقفز 57 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت

ارتفاع يضرب أسعار الذهب اليوم السبت وقفزة فى عيار الـ21 بالأسواق

بينهم أب ونجلتاه، جنازة شعبية مهيبة لضحايا حادث الصالحية الستة بالشرقية (فيديووصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

تركت المرشد يموت لتحطم الرقم القياسي لتسلق الجبال (فيديو)

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم السبت

سعر اليورو يتوقف دون زيادة في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك الآن

المزيد

انفوجراف

أزمات تفتك بجيش الاحتلال.. تعديلات قانون السلطة القضائية تهدد أمن إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعرف بعض الباعة الفقراء فأترك لهم أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة، فهل تصح هذه النية

كبار علماء الأزهر يحذرون من استغلال حاجات الناس وزيادة أسعار بيع السلع

عباس شومان: الفاسخ للخطبة ليس له الحق في استرداد هداياه

المزيد
الجريدة الرسمية