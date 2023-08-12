أول تعليق من توتنهام على رحيل هاري كين لبايرن ميونخ

هاري كين، حرص دانييل ليفي، رئيس توتنهام، التعليق على رحيل الهداف التاريخي للسبيرز هاري كين، إلى صفوف بايرن ميونخ.

وقال رئيس توتنهام خلال بيان رسمي: "لقد سعينا لفترة طويلة في إقناع هاري وممثليه بتمديد عقده من خلال عدة عروض، سواء كان قصير الأجل أو طويل الأجل، لكن هاري كان واضحا، بأنه يريد تحديا جديدا، ولن يوقع لنا هذا الصيف، لذلك، وافقنا بمضض على نقله".

وواصل: "لقد شهدنا اللاعب الذي خرج من أكاديميتنا يصبح واحدا من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص السبيرز على الإطلاق، ويصبح واحدا من نخبة مهاجمي كرة القدم العالمية".

Advertisements

وتابع: "لقد كانت رحلة مذهلة حقا، إن إنجازات هاري وأرقامه تقول كل شيء عن اللاعب، وطوال 19 عاما في النادي، كان هاري نموذجا مثاليا، داخل الملعب وخارجه، ومصدر إلهام للاعبين الشباب الذين يحلمون بالسير على خطاه".

وأتم: "أود أن أشكر هاري على كل ما فعله لنا، كل الذكريات، كل الأرقام - نتمنى له ولعائلته كل التوفيق في المستقبل. من الواضح أنه مرحب به دائما. إنه عضو محبوب ومقدر في عائلة السبيرز، إلى الأبد في تاريخنا".

هاري كين يودع توتنهام

وودع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، جماهير النادي الإنجليزي اليوم السبت، قبل إعلان انتقاله رسميا إلى نادي بايرن ميونخ، في صفقة قياسية.

واجتاز كين جميع الفحوصات الطبية خلال الساعات الماضية قبل التوقيع على عقود انتقاله للنادي البافاري، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونشر كين مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "تويتر"، ودع خلاله جماهير السبيرز قبل الإعلان الرسمي عن رحيله.



وتضمنت رسالة كين كلمات مؤثرة: "من الصعب قول كلمة وداع للنادي والجماهير التي فعلت الكثير من أجلي طوال مسيرتي".

وواصل: “من المحزن أن تركت النادي الذي قضيت فيه ما يقرب من 20 عامًا من حياتي، من صبي يبلغ من العمر 11 عامًا إلى رجل يبلغ من العمر 30 عامًا الآن، الكثير من اللحظات الرائعة والذكريات الخاصة التي سأعتز بها إلى الأبد”.

وأتم "ستظلون دائما في قلبي.. شكرا توتنهام وشكرا لجماهيره".

وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، رسميًا، اليوم السبت، عن التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين من توتنهام بعقد لمدة 4 سنوات.

وقال بايرن ميونخ، إن كين البالغ من العمر 30 عامًا، وقَّع عقدًا يمتد حتى 2027

وأوضح النادي البافاري: "تعاقد بايرن ميونخ مع هاري كين قادما من توتنهام، وافق مهاجم إنجلترا البالغ من العمر 30 عامًا على شروط مع بطل الرقم القياسي الألماني حتى 30 يونيو 2027 وسيرتدي القميص رقم 9".

ونقل موقع بايرن ميونخ عن هاري كين قوله: "أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من بايرن ميونخ الآن، بايرن ميونخ هو أحد أكبر الأندية في العالم، ولقد قلت دائمًا إنني أريد المنافسة وإثبات نفسي على أعلى مستوى خلال مسيرتي، يتم تعريف هذا النادي من خلال عقلية الفوز، إنه شعور جيد للغاية أن أكون هنا".

أرقام هاري كين

وانضم كين إلى أكاديمية توتنهام هوتسبر عام 2009، ومثّل النادي في جميع الفئات، ووقع أول عقد احترافي له في يوليو 2010

ولعب كين 435 مباراة مع توتنهام، وسجل 280 هدفا، ليصبح هداف النادي التاريخي.

ونال كين جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ المسابقة، بعد آلان شيرر.

كما سجل كين 58 هدفًا في 84 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وهو الهداف التاريخي للمنتخب.