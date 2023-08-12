من بينها دولتان عربيتان، أخطر 9 حرائق غابات في العالم خلال الثلاث سنوات الماضية

نظرا لتغيرات المناخ وزيادة ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تسببت في ارتفاع درجات حرارة الكوكب، نشبت العديد من حرائق الغابات في مناطق كثيرة حول العالم خلال الـ3 أعوام الماضية.



حريق ولاية هاواي الأمريكية

ويأتي ذلك بعد حرائق الغابات التي شهدتها ولاية هاواي الأمريكية والتي تعتبر من أكبر الكوارث التي شهدتها الولايات والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 80 شخصا.

حرائق الغابات، فيتو

حرائق كوريا الجنوبية في مارس 2022

اندلع حريق في مقاطعة أولجين في شرق كوريا الجنوبية بالقرب من محطة هانول للطاقة النووية، تسبب في تدمير 14 ألفا و800 فدان، ودمر أكثر من 159 منزلا، وتسبب بفرار 6 آلاف و200 شخص من المنطقة.

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حرائق غابات الجزائر في أغسطس 2021

اندلعت حرائق غابات غير مسبوقة في أكثر من 20 ولاية بمختلف أنحاء الجزائر، وتسببت في وفاة نحو 90 شخصا، 33 منهم عسكريون، وأغلبهم بولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل (شرقي العاصمة الجزائر).



حرائق الغابات في إيطاليا يوليو 2021

تعرضت إيطاليا لارتفاع كبير في درجات الحرارة إذ تخطت 47 درجة مئوية، وتسببت في أكثر من 800 حريق في جنوب البلاد بخاصة في إقليمي صقلية وكالابريا.

وتسببت الحرائق بإعلان حالة الطوارئ الوطنية في جبال مادوني التي حوصرت بالنيران التي أتت على محاصيل ومنازل ومبان صناعية.



حرائق غابات تركيا أغسطس 2021

اندلعت حرائق غابات كبيرة في تركيا على مدار أسابيع في عشرات المدن بجنوب البلاد وغربها (نحو 46 محافظة). وأسفرت تلك الحرائق عن سقوط عدد من القتلى، وأجبرت العديد من السكان المزارعين في معظمهم على الفرار، وأدت إلى القضاء على مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية.

حرائق الغابات، فيتو



حرائق الغابات في اليونان أغسطس 2021

اشتعل أكثر من 500 حريق في مدن وجزر في اليونان منها العاصمة أثينا، تسببت في مقتل شخصين، وخسائر في العديد من المستودعات والمنشآت الصناعية.



حرائق الغابات في روسيا أغسطس 2021

اندلعت حرائق غابات كبيرة في روسيا ومناطق شاسعة من البلاد تجاوزت 173 ألف كيلومتر مربع، منها منطقة موردوفيا ونيجي نوفغورود، وكذلك غابات سيبيريا ومنطقة ياقوتيا.



حرائق غابات أستراليا في يناير 2020

اندلعت في أستراليا نحو 200 حريق على 10 ملايين هكتار، ودمرت أكثر من ألفي منزل، كما تسببت بوفاة 28 شخصا.



حرائق الساحل السوري أكتوبر 2020

اندلع على نحو متزامن قرابة 30 حريقا في قرى الساحل السوري، وانتشرت النيران في مناطق واسعة في غرب البلاد، وغطت مساحات كبيرة من المنطقة الساحلية الممتدة من الشمال على الحدود التركية وصولا إلى الأراضي اللبنانية.



حرائق إسرائيل في أكتوبر 2020

اندلعت حرائق في إسرائيل شملت مناطق حرجية وأماكن مأهولة بالسكان، وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة وإجلاء آلاف السكان.