مؤسسة فاروق حسني للثقافة تعلن شروط جوائز الفنون لعام 2024

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن شروط الاشتراك في جوائز الفنون الدورة الخامسة لعام ٢٠٢٤ في مجالات ( التصوير "الرسم" – العمارة – النحت – النقد الفني التشكيلي – التصوير الفوتوغرافي ).

فتح باب الاشتراك لجوائز مؤسسة فاروق حسني

كما أعلنت المؤسسة فتح باب الاشتراك للجوائز الأول من سبتمبر القادم،

وسوف يتم تلقى طلبات الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي

وتتقدم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون وأعضاء مجلس الأمناء بأطيب الأمنيات للجميع بالتوفيق ودوام النجاح والتميز

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وحددت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون الأول من سبتمبر القادم ٢٠٢٣ ليكون موعدًا لإطلاق الدورة الخامسة لجوائز المؤسسة والتي تصل قيمتها إلى نصف مليون جنيه في مجالات الفنون المختلفة تشمل كلا من (التصوير "الرسم" – العمارة – النحت – النقد الفني التشكيلي – التصوير الفوتوغرافي) إيمانًا منها بدور المجتمع المدني في دعم القطاع الثقافي والإبداعى وخلق جيل جديد من الفنانين والمعماريين المبدعين، وتطوير وتشجيع الشباب في أهم أفرع الفن مؤكدة أن الشباب هم الذين سيشكلون خارطة مصر الثقافية في المستقبل القريب.

وتوجه أعضاء مجلس الأمناء والفنان فاروق حسني بالشكر لأعضاء لجان التحكيم على مشاركتهم الفعالة وجهدهم المتميز لإنجاح الهدف الذى تسعى إليه المؤسسة، وأكد مجلس الأمناء أن جوائز المؤسسة تكتسب في كل دورة ثقلًا فنيًا ملحوظًا بفضل حرص وزارة الثقافة على دعم نشاط المؤسسة وخبرة لجان التحكيم الكبيرة بحياديتهم المطلقة وحرص شباب الفنانين والمعماريين المتزايد على خوض غمار المنافسة.