الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

مونت كارلو: لوريس معروض على ريال مدريد

هوجو لوريس حارس
هوجو لوريس حارس توتنهام، فيتو

بات هوجو لوريس حارس مرمى توتنام ضمن الأسماء المرشحة لحل أزمة ريال مدريد وانتهى موسم تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وبحسب إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن هوجو لوريس تم عرضه على ريال مدريد.

كما كشفت تقارير إعلامية موقف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، من التعاقد مع ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق.

وقالت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن أنشيلوتي يرفض فكرة التعاقد مع دي خيا، ويرى أن النادي يجب أن يركز جهوده على ضم ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.

وأشار التقرير إلى أن مستوى دي خيا ليس مقنعا لأنشيلوتي، الذي أظهر اعتراضه لإدارة النادي على التعاقد معه، حتى لو كان مجانيا.

وبخلاف بونو ودي خيا، تدرس إدارة الريال خيارات أخرى من بينها التعاقد مع جورجي مامارداشفيلي (فالنسيا)، وكيبا أريزابالاجا (تشيلسي).

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وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل اصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال تدريبات الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

إصابة تيبو كورتوا 

وقال بيان ريال مدريد عبر الموقع الرسمي: ‏بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

إصابة نجم تركيا

وأعلن ريال مدريد مطلع أغسطس الحالي، إصابة جولر (18 عامًا) في غضروف الركبة اليمنى، واستبعاده من جولة الفريق في الولايات المتحدة وعودته إلى مدريد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإصابة التي تعرض لها جولر جعلت النادي الملكي يتابعه بقلق كبير، الأمر الذي دفع اللاعب نفسه للعمل دون توقف لكن بحذر واضح.

وأضافت الصحيفة: "بالنظر إلى أنه تم اتخاذ قرار بتجنب الخضوع لعملية جراحية، فإن ذلك يعني البطء في عودة اللاعب الشاب، حيث سيتم اتخاذ قرار رجوعه إلى التدريبات بحذر شديد".

وأشار التقرير، إلى أنه حتى الآن لا يوجد تاريخ محدد لعودة جولر، حيث يعتمد الأمر على مشاعره ورأي الفريق الطبي، وبالتالي سيتوجب على جماهير الميرنجي الصبر حتى ترى الشاب التركي على أرض الملعب.

مدة غياب أردا جولر عن ريال مدريد 

وأعلن ريال مدريد بالفعل تعرض اللاعب لإصابة في الركبة لكن دون الكشف عن تفاصيل مدة غيابه.

وحسب صحيفة آس الإسبانية، سيغيب أردا جولر عن ريال مدريد لمدة شهرين، ما يعني غيابه عن عددا مهما من المباريات الرسمية للفريق مطلع الموسم على المستويين المحلي والأوروبي.

ويخوض ريال مدريد مباريات ودية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حقق الفوز على مانشستر يونايتد وميلان قبل أن يخسر الكلاسيكو الودي أمام برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.

وانتظرت جماهير ريال مدريد رؤية جولر على العشب لكن الأمر قد تأجل بسبب الإصابة.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد تحدث عن جودة أردا جولر وأهميته للفريق، وهو ما أكده توني كروس أيضا الذي شدد على ذكاء وأهمية الصفقة لمستقبل النادي.

وربما تتأثر فرص جولر في المشاركة بشكل منتظم مع ريال مدريد بتلك الإصابة خاصة في ظل غيابه عن أغلب فترة التحضير وجميع المباريات الودية.

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هوجو لوريس ريال مدريد كورتوا تيبو كورتوا توتنام

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