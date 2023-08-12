صور لأفخم حمام عام في العالم بالصين

يحتوي الطابق السادس من مركز تسوق "ديجي بلازا" بشانجهاي في الصين، على أحد أفخم الحمامات العامة في العالم في مركز تسوق "ديجي بلازا" بشانجهاي في الصين.

أفخم حمام في العالم، فيتو

وعند الدخول في الحمام يشعر الشخص بأنه يدخل إلى قصر حقيقي، حيث يبدأ بممر طويل على جانبيه نباتات خضراء مرتبة تخرج من الجدران.

وإلى جانب الديكور الأخضر، تسطع عشرات المصابيح العملاقة التي تنعكس على الأرضيات اللامعة الفاخرة.وفي نهاية هذا الممر توجد صالة كاملة مع أريكة شكلها مستوحى من أشكال الزهور.

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أفخم حمام في العالم، فيتو

الصالة الفخمة مجهزة بقواعد شحن لاسلكية تتيح للناس الجلوس والاسترخاء وأخذ قسط من الراحة.

وقال المصمم لي شيانج: "ركزنا على تصميم الحمام لخلق مساحة من الراحة داخل مركز التسوق، لهذا السبب توصلنا إلى التصميم بشكل يشبه الحديقة".

