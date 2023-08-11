الجمعة 11 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بايدن يغضب الصين مجددا، ويصفها بأنها "قنبلة موقوتة"

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيتو

قبل أيام، حذر صندوق النقد الدولي من أن تعافي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم من جائحة كوفيد يشهد تعثرًا، مع احتمال حدوث تداعيات عبر الحدود إذا تباطأ.

وبدوره، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من تبعات تنامي المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالصين بسبب ارتفاع معدلات البطالة، قائلًا إنها تجعل منها "قنبلة موقوتة".

الصين قنبلة موقوتة

وأكد بايدن خلال مناسبة لجمع التبرعات في ولاية يوتا، "الصين قنبلة موقوتة في العديد من الحالات"، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة.

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وأضاف الرئيس الديموقراطي، أن "الصين في ورطة"، محذرًا "عندما يواجه السيئون المشاكل، فإنهم يقومون بأفعال سيئة".

استفزاز أمريكي

وفي وقت سابق، أغضب بايدن بكين عندما وصف نظيره شي جين بينج في يونيو بالـ"ديكتاتور"، في تعليق وصفته الخارجية الصينية بأنه "استفزاز".

وأشار بايدن، أمس الخميس، إلى أنه يسعى إلى "علاقة عقلانية مع الصين"، قائلًا: "لا أريد أن أتسبب بالأذى إلى الصين، لكنني أشاهد".

الحوار الأمريكي - الصيني

وقد استأنفت الولايات المتحدة مؤخرًا حوارها مع الصين من خلال زيارات متتالية إلى بكين قام بها كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وزعمت واشنطن أن زيارة بلينكن استهدفت طي صفحة التوترات الأخيرة المتعلقة بالمنطاد الصيني الذي وُصف بأنه للتجسس وأسقطته الولايات المتحدة في فبراير.

يأتي ذلك فيما يعاني اقتصاد الصين من تراجع شديد..  وخص صندوق النقد الدولي الصين في آخر تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي باعتبار أن ميزان المخاطر يتحول إلى الاتجاه النزولي.

 اتجاهات الدول الغنية

وظلت الاتجاهات الصينية غير متسقة مع اتجاهات الدول الغنية لبعض الوقت. 

واستمرت أسعار المنتجين، على سبيل المثال، في انخفاض على مدى الأشهر العشرة الماضية، والآن تحولت أسعار المستهلكين إلى الاتجاه السلبي أيضًا مقارنة بالعام السابق.

وبقي معدل البطالة، وخاصة بين الشباب في المدن، في ارتفاع أيضًا، حيث وصل إلى واحد من كل خمسة في الأشهر الأخيرة بالغًا بذلك مستوى قياسيًّا.

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صندوق النقد الدولي جائحة كوفيد الرئيس الامريكي جو بايدن الصين

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