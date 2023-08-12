السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

طرح 4 مزادات علنية خلال النصف الأخير من أغسطس بالأقصر

محافظة الأقصر،فيتو
محافظة الأقصر،فيتو

أعلنت محافظة الأقصر عن طرح 4 مزادات علنية خلال النصف الأخير من شهر أغسطس الجاري، والمزايدات العلنية العامة الآتية؛ استغلال وتشغيل ساحة انتظار سيارات أسفل كوبري أبو الجود بمدينة الاقصر لمدة خمس سنوات، تأمين دخول المزاد   35000  جنيه، جلسة الأحد الموافق 27 أغسطس /2023م.

كما  أعلنت محافظة الأقصر عن طرح المزايدات العلنية العامة استغلال وتشغيل بارك انتظار سيارات امام مستشفي الكرنك الدولي بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات، تأمين دخول المزاد  105000 جنيه، جلسة الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، واستغلال وتشغيل بارك انتظار سيارات أمام بنك الإسكندرية بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات، تأمين دخول المزاد   60000  جنيه، جلسة  الثلاثاء الموافق 29 أغسطس /2023م.

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وطرح مزايدة علنية لاستغلال وتشغيل بارك انتظار سيارات بجوار كنيسة العذراء بمدينة الأقصر لمدة ثلاث  سنوات، تأمين دخول المزاد  40000  جنيه، جلسة  الأربعاء الموافق 30 أغسطس /2023م.

كما تم تحديد مزاد علني لاستغلال وتشغيل بارك انتظار دراجات بخارية بجوار مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات، تأمين دخول المزاد   30000  جنيه، جلسة  الخميس الموافق  31 أغسطس /2023م، ثمن الكراسة للمزايدات ارقام ( 1 , 3 , 4 , 5 ) 340.90 ج والمزايدة رقم ( 2 )  مبلغ 454.9 ج  ( شاملة ضريبة القيمة المضافة )، تباع الكراسة وتنعقد جلسة المزايدة  بمقر إدارة العقود والمشتريات  بالجزيرة العواميه ت  ف: 0952281578 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا في اليوم المحدد قرين كل مزايده، تقدم المستندات المبينه بكراسات الشروط والمواصفات.

كما يمكن الاطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات منwww.etenders.gov.eg)  ) القانون 182 لسنة 2018م ولائحته  التنفيذية مكملا للإعلان. 

 

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الأقصر محافظة الأقصر مزادات علنية فيتو مستشفي الكرنك

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