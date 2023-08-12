لطلاب المرحلة الثانية في التنسيق، القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2023 ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر يوم الإثنين القادم الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

تنسيق الجامعات 2023، تنطلق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة والذي بلغ عدد المسجلين منهم على موقع تنسيق الجامعات 2023 ما يقرب من 110 آلاف طالب وطالبة من طلاب المرحلة الأولى.

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وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل يعلن عنها تباعا من مكتب التنسيق في بيانات رسمية، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الانفوجراف التوضيحي ودليل "سؤال وجواب" يتضمنان العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، والتي تم تجميعها من استفسارات وتساؤلات الطلاب خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الفيديو التوضيحي المرفق يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مشيرًا إلى أنه يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي:

هذا، وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

https://www.threads.net/@mohesregypt

وناشدت وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

تنسيق الجامعات 2023، هل يوجد تغيير في نظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؟



• لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد ونظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد.

تنسيق الجامعات 2023، ما القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني



• يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

• يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

☆ موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك):

☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام)

☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر).

☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (ثريدز).

https://www.threads.net/@mohesregypt

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.