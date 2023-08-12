السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي فى البنك المركزى المصرى، مؤشر الدولار اليوم السبت 12-8-2023

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

شهد الدولار حالة سريعة من المقاومة المتوقعة خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع الجمعة ليتعافى من الخسائر التي سببتها بيانات التضخم، والتي كانت قائمة مستمرة خلال التعاملات المبكرة، بعد صدور بيانات الصين والولايات المتحدة.

 

مؤشر الدولار

على صعيد التداولات وحركة المؤشرات ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية موازيا 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.18% إلى 102.780 نقطة، بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، حيث يتجه لتحقيق مكاسب جديدة. 

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مؤشر الدولار، فيتو 

مؤشر الدولار الأمريكى - السعر فى البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية 

مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـالعملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%  .

اقرأ التالى: ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن، حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلى المصرى 

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك  QNB 

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

أسعار الصرف فى البنك المركزى المصرى، فيتو 

قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري 

أسعار الفائدة، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%)  ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.

وكالة موديز العالمية، فيتو 

ماذا توقعت وكالة موديز العالمية ؟

توقعت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني انخفاضا جديدا  لسعر الجنيه مقابل الدولار خلال الأيام المقبلة، بسبب استمرار حركة التعاملات بـ السوق السوداء مما يؤدي بطبيعة الحال إلى استمرار نقص السيولة  الأجنبية بالبنوك، ولمحت المؤسسة في تقرير لها أصدرته بهدف مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، أن هناك حالة من التراجع لقيمة الجنيه بنحو 20% مقابل الدولار.

 

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مساء اليوم الجمعة 11-8-2023

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

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